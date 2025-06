BC divulga calendário de reuniões do Comef em 2026

O Banco Central divulgou nesta terça-feira, 24, o calendário das reuniões do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) para 2026. As reuniões do Comef são realizadas em duas sessões. A primeira é destinada à apresentação e discussão de temas e análises relacionados ao regulamento do Comef. A segunda sessão se destina à definição de estratégias e diretrizes para preservar a estabilidade financeira e mitigar o risco sistêmico e à fixação do valor do Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil (ACCPBrasil).

As reuniões no próximo ano acontecerão nas seguintes datas: 3 e 4 de março; 26 e 27 de maio; 25 e 26 de agosto; e 24 e 25 de novembro.

Os comunicados das decisões do Comef sempre são divulgados no dia da segunda sessão da reunião, a partir das 18h. Já as atas das reuniões do Comitê são divulgadas em até cinco dias úteis após o término da reunião.