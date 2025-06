Bancos centrais estão de olho no ouro, no euro e no iuan conforme domínio do dólar diminui

Por Yoruk Bahceli e Dhara Ranasinghe

LONDRES (Reuters) - Os guardiões de trilhões de dólares de reservas globais de bancos centrais estão de olho em uma mudança do dólar para o ouro, o euro e o iuan à medida que a fragmentação do comércio mundial e a agitação geopolítica provocam uma reformulação dos fluxos financeiros.

De acordo com um relatório do Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras (OMFIF), que será publicado nesta terça-feira, um em cada três bancos centrais que administram um total de US$5 trilhões planeja aumentar a exposição ao ouro nos próximos um a dois anos.

A pesquisa com 75 bancos centrais - realizada entre março e maio - oferece um primeiro panorama das repercussões das tarifas do Dia da Libertação do presidente dos EUA, Donald Trump, em 2 de abril, que provocaram turbulência no mercado e queda no dólar e nos Treasuries, considerados ativos seguros.

O ouro, que os bancos centrais já vinham adicionando em um ritmo recorde, deve se beneficiar ainda mais no longo prazo, com 40% dos bancos centrais planejando aumentar suas careiras em ouro na próxima década.

"Após anos de compras recordes de ouro pelos bancos centrais, os gestores de reservas estão dobrando a aposta no metal precioso", disse o OMFIF.

O dólar, a moeda mais popular na pesquisa do ano passado, caiu para o sétimo lugar este ano, disse o OMFIF, com 70% dos entrevistados dizendo que o ambiente político dos EUA os desencorajava a investir no dólar - mais do que o dobro da parcela de um ano atrás.

Em relação às moedas, o euro e o iuan são os que mais se beneficiam de uma diversificação em relação ao dólar.

Um total de 16% dos bancos centrais pesquisados pelo OMFIF disse que planeja aumentar os investimentos em euro nos próximos 12 a 24 meses, tornando-o a moeda mais procurada, em comparação com 7% há um ano, seguido pelo iuan.

No entanto, na próxima década, o iuan é o mais preferido, com 30% dos bancos centrais esperando aumentar seus ativos e sua participação nas reservas globais triplicando para 6%.

Separadamente, três fontes que lidam diretamente com os gerentes de reservas disseram à Reuters que consideram que o euro agora tem o potencial de recuperar até o final desta década a participação das reservas cambiais perdidas após a crise da dívida do euro de 2011. Elas citaram um sentimento mais positivo entre os gerentes de reservas em relação ao euro após o Dia da Libertação.

Isso significaria uma recuperação para uma participação de aproximadamente 25% das reservas cambiais, em comparação com os cerca de 20% atuais, representando um momento importante na recuperação do bloco da crise da dívida que ameaçou a existência do euro.

Max Castelli, chefe de estratégia e consultoria de mercados soberanos globais do UBS Asset Management, disse à Reuters que os gerentes de reservas fizeram muitas ligações após o Dia da Libertação para perguntar se o status de porto seguro do dólar estava em risco.

"Pelo que me lembro, essa pergunta nunca foi feita antes, nem mesmo após a grande crise financeira de 2008."

A expectativa média para a participação do dólar nas reservas cambiais globais em 2035 foi de 52%, segundo a pesquisa da OMFIF, permanecendo como a moeda de reserva número 1, mas com uma queda em relação aos atuais 58%.

(Reportagem adicional de Jiaxing Li em Hong Kong, Leika Kihara em Tóquio e Emily Green na Cidade do México)