Avaliação inicial dos EUA sugere que ataques ao Irã não destruíram instalações nucleares, segundo CNN

WASHINGTON (Reuters) - Uma avaliação inicial da inteligência indicou que os ataques militares dos EUA a três instalações nucleares do Irã no último fim de semana não destruíram os componentes principais do programa nuclear de Teerã e provavelmente só o atrasaram em meses, informou a CNN na terça-feira, citando três pessoas informadas sobre o assunto.

Após dias de deliberação, as forças dos EUA atacaram as três principais instalações nucleares do Irã no sábado. O presidente Donald Trump disse que as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e "totalmente destruídas", uma afirmação que ele tem repetido desde então.

Embora mais de uma dúzia de bombas tenham sido lançadas em duas das instalações nucleares, a usina de enriquecimento de combustível de Fordow e o Complexo de Enriquecimento de Natanz, elas não eliminaram totalmente as centrífugas e o urânio altamente enriquecido dos locais, informou a CNN, citando pessoas familiarizadas com a avaliação inicial.

Citando duas pessoas familiarizadas com a avaliação, a CNN informou que o estoque de urânio enriquecido do Irã não havia sido destruído.

A avaliação foi produzida pela Agência de Inteligência da Defesa -- braço de inteligência do Pentágono -- e baseia-se em uma avaliação de danos de batalha realizada pelo Comando Central dos EUA após os ataques norte-americanos.

O relatório da Agência de Inteligência da Defesa estimou que o programa sofreu um atraso de menos de seis meses, disse o New York Times em outra reportagem.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, rejeitou a notícia da CNN em uma publicação na mídia social.

"Essa suposta 'avaliação' está totalmente errada e foi classificada como 'ultrassecreta', mas ainda assim vazou para a CNN", disse Leavitt no X.

(Reportagem de Jasper Ward e Bhargav Acharya)