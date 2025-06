Ataque russo com mísseis mata 9 pessoas e danifica trem de passageiros no sudeste da Ucrânia

(Reuters) - Um ataque russo com mísseis na região de Dnipropetrovsk, no sudeste da Ucrânia, nesta terça-feira, matou pelo menos nove pessoas, danificou a infraestrutura civil e feriu dezenas de passageiros de trem, segundo autoridades.

O ataque matou sete pessoas na capital regional de Dnipro, disse o governador Serhiy Lysak, onde a onda de explosão também quebrou as janelas do vagão do trem e cobriu os passageiros com vidros quebrados.

Cerca de 70 pessoas, incluindo 10 crianças, ficaram feridas, disse ele, acrescentando que os números ainda podem aumentar. Duas pessoas também morreram na cidade de Samar, a cerca de 10 quilômetros de Dnipro, informou o serviço de emergências do Estado.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, pediu aos parceiros ocidentais de Kiev que respondessem ao ataque. Os líderes da Otan estão atualmente em Haia para uma cúpula da aliança, onde o presidente Volodymyr Zelenskiy espera garantir mais apoio militar contra a invasão em grande escala da Rússia lançada em 2022.

"É uma questão de credibilidade para os aliados intensificarem a pressão sobre Moscou", escreveu Sybiha no X.

Ele acrescentou que escolas, creches e um hospital também foram danificados em Dnipro. As autoridades não forneceram detalhes sobre os danos em Samar.

A Rússia intensificou os ataques aéreos contra a Ucrânia nas últimas semanas, especialmente contra sua capital, Kiev, onde 28 pessoas foram mortas em 17 de junho no ataque mais mortal deste ano.

Outras 10 pessoas foram mortas em ataques aéreos em Kiev e na região circundante na segunda-feira.

(Reportagem de Yuliia Dysa)