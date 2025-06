Ataque russo com mísseis mata 11 na Ucrânia; Zelenskiy pressiona aliados da Otan por apoio

DNIPRO, Ucrânia (Reuters) - Um ataque russo com mísseis no sudeste da Ucrânia nesta terça-feira matou pelo menos 11 pessoas e feriu dezenas de passageiros de trem, segundo autoridades, enquanto o presidente Volodymyr Zelenskiy pediu aos aliados de Kiev em uma cúpula da Otan para reforçar a indústria de defesa da Ucrânia.

O ataque matou nove pessoas na capital regional Dnipro, disse o governador Serhiy Lysak, onde a onda de explosão também quebrou as janelas do vagão de trem e cobriu os passageiros com vidros quebrados.

Lysak afirmou que 18 crianças estavam entre os 153 feridos.

Duas pessoas também morreram na cidade de Samar, a cerca de 10 quilômetros de Dnipro, informou o serviço de emergências do Estado. As autoridades não forneceram detalhes sobre os danos em Samar.

O raro ataque diurno ocorreu quando Zelenskiy pressionava os Estados membros da Otan na Holanda a aumentar seu investimento no crescente setor de defesa da Ucrânia e reprimir o suprimento dos componentes estrangeiros que ele disse que a Rússia usa para construir suas armas.

"Esta não é uma luta em que é difícil escolher um lado", escreveu ele no X em resposta ao ataque. "Ficar com a Ucrânia significa defender a vida".

Zelenskiy também se reuniria com o presidente dos EUA, Donald Trump, à margem da cúpula

A Rússia intensificou os ataques aéreos contra a Ucrânia nas últimas semanas, especialmente contra sua capital, Kiev, onde 28 pessoas foram mortas em 17 de junho no ataque mais mortal deste ano.

Outras 10 pessoas foram mortas em ataques aéreos em Kiev e na região circundante na segunda-feira.

(Reportagem de Yuliia Dysa e Mykhailo Moskalenko em Dnipro)