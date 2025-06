Após acareação, defesa volta a pedir revogação da prisão de Braga Netto

Do UOL, em São Paulo

A defesa de Walter Braga Netto pediu hoje ao STF a revogação da prisão preventiva do general.

O que aconteceu

Advogados fizeram o pedido após acareação. Na manhã de hoje, Braga Netto ficou frente a frente com Mauro Cid no STF (Supremo Tribunal Federal) para esclarecer divergências nos depoimentos sobre a trama golpista. Foi a primeira vez que ele esteve pessoalmente na corte desde a prisão, em dezembro de 2024.

Defesa argumentou que a fase de instrução do processo se encerrou. "Assim, inexiste investigação ou ato instrutório a serem protegidos, de modo que se afasta o risco que fundamentou, inicialmente, a decretação da prisão cautelar", diz a petição.

Segundo os advogados, não há risco na revogação da prisão preventiva. A defesa afirma que Braga Netto cumpriu todas as medidas cautelares determinadas por Moraes enquanto esteve em Brasília para a acareação.

Portanto, diante do exposto e da falta de motivos para que subsista a prisão cautelar requer-se, nos termos do art. 316 do CPP, seja revogada a prisão preventiva imposta ao General Braga Netto, ainda que decretadas medidas cautelares alternativas. Defesa de Braga Netto, em pedido a Moraes

Os advogados de Braga Netto já tinham pedido a revogação da prisão no dia 10 de junho, após os interrogatórios. Ele depôs por videoconferência ao lado de seus advogados.