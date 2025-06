Anac interrompe definitivamente operações da Voepass, após suspensão cautelar

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta terça-feira que cassou o certificado de operador aéreo da Passaredo, principal empresa do grupo Voepass, mais de três meses após suspender cautelarmente as operações da companhia citando "não conformidades" com o cumprimento de regras do setor.

Em comunicado, a agência disse que decidiu pela cassação após identificar "falhas graves e persistentes no Sistema de Análise e Supervisão Continuada (SASC)" da companhia, acrescentando que não cabem mais recursos à decisão -- que incluiu a aplicação de penalidades totais de R$570,4 mil.

A cassação, de acordo com a Anac, é resultado do processo sancionador que foi conduzido após a suspensão cautelar.

As medidas ocorrem meses após o acidente com um avião ATR da Voepass, que caiu em Vinhedo (SP) em agosto de 2024, matando todas as 62 pessoas a bordo. A empresa teve suas operações suspensas em março deste ano.

O Certificado de Operador Aéreo (COA) representa a responsabilidade e o compromisso da empresa em seguir os padrões de segurança exigidos na aviação civil.

Procurada, a Voepass não se manifestou de imediato após pedido de comentário realizado fora do horário comercial.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)