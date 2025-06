Maierovitch: Acareação em segredo de Justiça é censura, ilegal e incoerente

Do UOL, em São Paulo

Ao realizar acareação em segredo de Justiça entre o general Walter Braga Netto e tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes comete ato de "censura", "ilegalidade" e "incoerência", avaliou o professor e jurista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

Eu acho e definiria [a decisão do Moraes] em três palavras: censura, ilegalidade e incoerência. Wálter Maierovitch, professor, jurista e colunista do UOL

Na manhã de hoje, os militares ficaram frente a frente pela primeira vez desde que Braga Netto foi preso. A sessão foi feita para esclarecer divergências no que falaram sobre a tentativa de golpe de Estado. Eles se reuniram, por cerca de uma hora e meia, em uma sala de audiências do STF, em sessão conduzida presencialmente pelo ministro Moraes. O ministro Luiz Fux também esteve presente.

A acareação não foi filmada por decisão tomada pelo ministro Moraes. Foi feita uma ata após o término da sessão. O conteúdo só deve ser liberado para a imprensa no fim do dia, conforme apurou a reportagem do UOL.

Ao Canal UOL, o jurista disse que a ação de Moraes transforma o processo em "secreto".

Então, de repente, para o Moraes (onde tudo era público e aberto), ele corta para impedir o quê? Para impedir que as pessoas, os jornalistas, ou seja, ele transforma o processo em secreto. Não é só secreto para as partes interessadas. Isso por si só é censura, ilegalidade e, evidentemente, uma incoerência.

Por que ele [Moraes] agora fecha? Por que as pessoas não têm mais direito de saber a divergências?! E como se irão se comportar aqueles colocados em confronto?! As pessoas precisam saber. Os fatos são de enorme gravidade. Wálter Maierovitch, professor, jurista e colunista do UOL

O professor também criticou o silêncio do ministro Fux, presente na sala da audiência, e classificou o movimento de Moraes de "ato de cabeça de ditador".

E outro ponto: o silêncio do Fux, que é o outro ministro que está acompanhando tudo. Por que ele se silenciou? Por que não contestou Moraes? O ato de Moraes é simplesmente um absurdo. Ato de 'cabeça de ditador'. Wálter Maierovitch, professor, jurista e colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: