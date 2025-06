Al Ahly e Porto empatam (4-4) e se despedem da Copa do Mundo de Clubes

O Al Ahly do Egito e o Porto de Portugal empataram em 4 a 4 num jogo eletrizante nesta segunda-feira (23) em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas com as duas equipes sendo eliminadas após a terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes.

O Porto é o segundo time europeu a ser eliminado precocemente deste torneio internacional, depois do Atlético de Madrid, que foi eliminado no Grupo B.

No estádio MetLife, os gols do Al Ahly foram marcados por Wessam Abou Ali, que balançou as redes três vezes (15', 45'+2 de pênalti e 51'), e Mohamed Ali Ben Romdhane (64').

Já o Porto abriu o placar com Rodrigo Mora (24') e marcou também por meio de William Gomes (50'), Samu (53') e Pepe (89').

Os dois classificados do Grupo A foram Palmeiras (1º colocado) e Inter Miami (2º) que empataram em 2 a 2 no jogo disputado simultaneamente.

