Ações europeias atingem maiores níveis em uma semana com cessar-fogo no Oriente Médio

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta terça-feira, impulsionadas por um cessar-fogo entre Israel e o Irã, enquanto uma queda nos preços do petróleo fez com que papéis do setor de energia caíssem.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 1,11%, a 540,98 pontos, atingindo o maior nível em uma semana durante a sessão e registrando seu maior salto em um único dia em mais de um mês.

Embora a maioria dos setores tenha se beneficiado do movimento de alta, o de energia ficou para trás, com preços do petróleo caindo 5%. A baixa acentuada ocorreu depois que a resposta simbólica do Irã sinalizou que não havia ameaça iminente à rota marítima crítica do Estreito de Ormuz.

O setor de viagens e lazer saltou 4,3% -- sua maior alta diária em mais de 18 meses -- à medida que as esperanças de que o cessar-fogo será mantido aumentaram.

O otimismo veio após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, de que Israel e Irã haviam concordado em interromper as hostilidades, um acordo que ele confirmou estar "em vigor", pressionando ambos os lados a honrar a trégua.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, reforçou esse sentimento, prometendo que Teerã manterá o acordo a menos que seja provocado por Israel.

"Há vontade política e desejo de paz de todas as partes... Se eles conseguirem seguir adiante, acho que veremos um cessar-fogo permanente e temos que acreditar que isso pode acontecer", disse Nick Saunders, presidente-executivo da plataforma de negociação de ações Webull UK.

Com o trimestre se aproximando, o STOXX 600 caminha para o segundo trimestre consecutivo de ganhos, embora o índice ainda deva fechar o mês com queda de mais de 1%.

Com o alívio das tensões no Oriente Médio, o foco dos investidores está se voltando para o fim do prazo de suspensão das tarifas dos EUA, em 8 de julho, enquanto a União Europeia se apressa para fechar acordos comerciais com Washington. O progresso tem sido lento, exceto por um acordo com Londres.

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação positiva de 0,01%, a 8.758,99 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,60%, a 23.641,58 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,04%, a 7.615,99 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,63%, a 39.474,46 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,41%, a 14.035,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,57%, a 7.452,08 pontos.