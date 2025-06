Sem filmagem na sessão, Braga Netto e Cid estão frente a frente no STF

Do UOL, em Brasília

O ex-ministro e general Walter Braga Netto e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, fazem hoje uma acareação para esclarecer divergências no que falaram sobre a tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Militares estão frente a frente pela primeira vez desde que Braga Netto foi preso. O general foi o primeiro a chegar, por volta das 9h30. Eles estão reunidos em uma sala de audiências do STF (Supremo Tribunal Federal), em sessão conduzida presencialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux também está presente.

O ex-ministro Walter Braga Netto chega ao STF para acareação com Cid Imagem: Cézar Feitoza/Folhapress

Acareação não está sendo filmada. Vai apenas sair uma ata após o término da sessão, por decisão de Moraes.

Acompanham a sessão o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os advogados dos denunciados do "núcleo crucial". A acareação foi solicitada pela defesa de ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Como o general está preso no Rio, ele havia participado remotamente da fase dos interrogatórios. Ele está usando tornozeleira por baixo da calça.

Braga Netto foi o único dos que realizam acareação hoje que chegou pela entrada principal e foi fotografado ao entrar. Mauro Cid, Anderson Torres e o ex-comandante do Exército Freire Gomes chegaram pelo subsolo. A orientação da segurança do tribunal era de todos chegarem pela garagem. Além de Braga Netto, os advogados Celso Vilardi, de Bolsonaro, e Mateus Millanez, de Augusto Heleno, também entraram por cima.

Voo comercial e endereço sigiloso. O general disse ao STF que viajou em voo comercial e está em endereço informado ao Supremo, mas que está sigiloso.

A delação de Cid foi crucial para a denúncia da PGR contra o "núcleo crucial". Foram acusados Bolsonaro, Braga Netto e outras seis pessoas por tentativa de golpe. As defesas do ex-presidente e do ex-ministro tentam anular o acordo e colocar em xeque a credibilidade dos relatos de Cid.

Advogado do general Mário Fernandes foi barrado ao tentar entrar no STF. Marcus Vinicius Figueiredo ficou cerca de 20 minutos na portaria e depois foi embora. Fernandes, que teria elaborado o "Punhal Verde e Amarelo", foi denunciado em outro núcleo e, por isso, a participação de seu advogado não estava autorizada na acareação de hoje.

Defesas apontam duas principais divergências nas versões de Cid e Braga Netto. Eles questionam as declarações de Cid sobre a reunião na residência do general para supostamente discutir um plano para monitorar e matar autoridades. O segundo ponto é o suposto repasse de dinheiro para financiar a ação.

Em sua delação, Cid afirmou ter recebido dinheiro vivo de Braga Netto em uma caixa de vinho. Em seguida, o montante teria sido entregue para o major Rafael de Oliveira, um dos envolvidos no "Punhal Verde e Amarelo", suposto plano para matar o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes.

Braga Netto nega. Ele confirma o pedido, mas diz que nunca entregou dinheiro a Cid e que tomou conhecimento do plano "Punhal Verde e Amarelo" pela imprensa.

Moraes também autorizou acareação entre o ex-ministro Anderson Torres e o ex-comandante do Exército Freire Gomes. Os dois serão questionados após a sessão de Cid e Braga Netto.

Como mostrou o UOL, porém, a anulação dos termos de Cid pelo STF é improvável. Histórico da Corte mostra que, mesmo em casos em que delatores mentiram, as provas e relatos apresentados por eles foram mantidos após a PGR (Procuradoria-Geral da República) renegociar os termos do acordo.

O STF nunca anulou um acordo da própria Corte. Essa medida é vista como improvável de acontecer, pois significaria para o tribunal reconhecer que eles cometeram os mesmos equívocos cometidos pela Operação Lava Jato, em Curitiba, que teve várias condenações anuladas justamente pelo STF.