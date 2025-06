5 regras e exemplos do uso da vírgula para se sair bem em redações

A pontuação é fundamental na gramática para uma boa compreensão da comunicação escrita ou lida. O uso da vírgula, em particular, é um dos casos que mais apresenta problemas para quem escreve. Mas ela é importantíssima para a clareza e coesão do texto, especialmente em redações acadêmicas e no mundo profissional.

Esse sinal é utilizado para indicar o deslocamento de termos em uma frase, criando pausas que modificam a entonação. Na fala, ele auxilia na expressão de afirmações, exclamações ou interrogações; já na escrita, representa graficamente o tom necessário para transmitir o sentido esperado.

A seguir, conheça regras de uso da vírgula para utilizá-la corretamente:

1. Não se usa em toda frase

A vírgula não deve ser usada para separar o sujeito do predicado ou o verbo de seus complementos, desde que a ordem da frase (sujeito, verbo e complementos) seja respeitada.

Exemplo: na frase "Pedro comprou pão na padaria", não há necessidade de vírgula.

Mesmo em frases mais longas, é importante evitar o uso da vírgula apenas para criar pausas, pois isso pode infringir as regras gramaticais.

2. É obrigatória em intercalações

Como já explicado, não se deve usar vírgula entre termos essenciais e complementares, especialmente quando em ordem direta. Mas, cheque se há uma intercalação entre esses termos. Nesse caso, a vírgula é necessária para isolar a expressão.

Exemplo: "Pedro comprou pão, que estava quentinho, na padaria." Aqui, a intercalação "que estava quentinho" é isolada por vírgulas.

3. Para explicar e corrigir

A vírgula é essencial para separar elementos explicativos e corretivos, como "ou seja", "isto é", "além disso", "a propósito", "digo". Exemplos:

Explicativo:

"O azul é uma cor calmante, ou seja, transmite tranquilidade."

"Ela decidiu viajar, isto é, tirou férias para descansar."

Corretivo:

"Ele comprou um carro novo, digo, um carro usado em ótimo estado."

"Vamos nos encontrar amanhã, a propósito, no mesmo horário de sempre."

4. Na presença de aposto

O aposto é um termo que explica ou especifica outro termo na oração, podendo ser explicativo, resumitivo, distributivo, comparativo ou enumerativo. Deve ser isolado por pontuação, mesmo no início da frase.

Exemplo: "Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura brasileira, nasceu no Rio de Janeiro. Autor de clássicos como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é uma figura central na literatura do país".

5. Função sintática e conjunção

A vírgula separa elementos com a mesma função sintática, exceto quando unidos por conjunções.

Exemplo: O jardim estava cheio de flores coloridas, perfumadas, vibrantes, encantadoras.

Se as conjunções "e", "ou" e "nem" se repetem, usa-se vírgula para separar:

Nem o sol, nem a chuva, nem o vento conseguiram estragar o passeio.

*Com informações de Pesquisa Escolar, de UOL Educação