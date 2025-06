Zona do euro precisa de mais estímulos do BCE, diz Centeno a jornal

MILÃO (Reuters) - A economia da zona do euro está fraca e precisa de "mais estímulos" do Banco Central Europeu, disse o membro do BCE Mario Centeno em uma entrevista ao jornal italiano La Stampa publicada no domingo.

O BCE cortou as taxas de juros pela oitava vez em um ano neste mês para sustentar a lenta recuperação da zona do euro, mas sinalizou claramente uma pausa em julho.

Centeno, cujo mandato como presidente do banco central de Portugal termina antes da próxima reunião de política monetária do BCE, em 23 e 24 de julho, defendeu novos cortes nas taxas.

"O nível dos juros deve ser compatível com uma economia que gere uma inflação estável de 2%. Hoje, na minha opinião, essa economia ainda não existe na zona do euro", disse ele ao La Stampa.

"As condições de oferta e demanda ainda são muito fracas para permitir um retorno à meta sem mais estímulos", acrescentou Centeno, que em geral é a favor de condições de política monetária mais frouxas.

"É uma decisão que será tomada reunião por reunião. Mas é essencial lembrar que, para que a ideia de uma taxa neutra funcione, o nível de preços e a situação da economia devem estar em equilíbrio. E, hoje, a economia continua fraca", disse ele.

(Reportagem de Gianluca Semeraro)