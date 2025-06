Wall Street sobe 'impulsionada' por queda do petróleo

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (23), impulsionada pela forte queda do petróleo após o ataque do Irã a bases militares americanas no Catar.

O índice Dow Jones ganhou 0,89%, o Nasdaq subiu 0,94% e o S&P 500 avançou 0,96%.

Os preços internacionais do petróleo caíram nesta segunda mais de 7% após o ataque do Irã contra uma base militar dos Estados Unidos no Catar, uma reação que os analistas atribuíram ao alívio dos operadores, que temiam represálias mais graves.

Depois de um fim de semana marcado pelos ataques americanos ao Irã, Wall Street começou com uma pequena alta e "perdeu impulso diante de relatos da imprensa que afirmavam que o Irã estava preparando represálias", descreveu o analista Patrick O'Hare, da Briefing.com.

"Quando se soube que o Irã havia alertado as autoridades sobre um ataque iminente, que seus mísseis haviam sido interceptados e que não houve mortos ou feridos na base americana no Catar, os mercados se recuperaram", destacou O'Hare.

Foi no âmbito do petróleo que ocorreu a maior reação. Os preços das referências WTI e Brent caíram mais de 7% e voltaram aos níveis em que eram negociados antes dos primeiros ataques israelenses ao Irã, em 13 de junho.

Uma queda no preço do petróleo é geralmente vista como uma boa notícia no campo econômico, pois torna mais baratos os processos de fabricação e transporte.

A Bolsa de Nova York também recebeu com otimismo as declarações "da governadora do Federal Reserve [Fed, banco central americano] Michelle Bowman, que afirmou que poderia apoiar uma redução das taxas em julho se as pressões inflacionárias permanecessem contidas", acrescentou O'Hare.

Na última sexta-feira, outro membro do Fed, Christopher Waller, mencionou uma diminuição das taxas de juros de referência no final de julho.

No entanto, a maioria dos analistas ainda espera que o Fed não reduza os juros até setembro, de acordo com a ferramenta de acompanhamento do grupo CME, FedWatch.

