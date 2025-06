Wall St abre com pouca variação enquanto investidores aguardam resposta do Irã a ataques dos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram com pouca variação nesta segunda-feira, com os investidores aguardando uma possível resposta do Irã aos ataques aéreos dos Estados Unidos a suas instalações nucleares no fim de semana, provocando temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio.

O Dow Jones Industrial Average perdia 0,07% na abertura, para 42.178,55 pontos. O S&P 500 ganhava 0,03%, a 5.969,67 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,10%, para 19.427,007 pontos.

(Reportagem de Kanchana Chakravarty em Bengaluru)