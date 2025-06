Vídeo mostra iranianos festejando morte de terrorista, não ataque de Israel

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao afirmar que iranianos que moram fora do país estariam comemorando os ataques recentes de Israel a Teerã.

As imagens são verdadeiras, mas mostram iranianos contrários ao regime político vigente em seu país natal festejando a morte de um líder do Hezbollah. O vídeo original é de 2024 e, portanto, não tem qualquer relação com o atual conflito entre os dois países.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

As publicações contêm um vídeo que mostra diversas pessoas comemorando e dançando. Elas seguram bandeiras do Irã e cartazes agradecendo a Israel. Um homem distribui comida, aparentemente doces, a quem está no local. É possível ver mais gente participando do evento e exibindo bandeiras israelenses. A frase "Iranianos comemorando com israelenses" está sobreposta às imagens, que não trazem qualquer referência ao local ou à data da gravação.

"Iranianos fora do país comemoram com israelenses e agradecem a Israel, pois acreditam que dessa vez a chance é grande de derrubar a ditadura dos aiatolás", diz um dos comentários da publicação, feita no sábado e que insinua tratar-se de algo recente.

Por que é distocido

Vídeo mostra comemoração por morte de líder terrorista no ano passado. O conteúdo foi publicado originalmente em setembro de 2024, como se pode verificar a partir de uma busca reversa. As imagens foram registradas na cidade canadense de Toronto. Nelas, cidadãos iranianos comemoraram com judeus a morte de Hassan Nasrallah (aqui e abaixo, em inglês), líder do Hezbollah, após um ataque aéreo de Israel na região sul de Beirute, capital do Líbano (aqui).

Cenas foram gravadas em Toronto. Com o auxílio do Google Street View, é possível concluir que o ato ocorreu na cidade canadense, mais precisamente na praça Mel Lastman (aqui e abaixo). É possível identificar alguns pontos marcantes que aparecem tanto no vídeo como no aplicativo, como uma estrutura metálica com a identificação do local (abaixo, em azul) e uma agência do Scotiabank (em amarelo).

Vídeo original (à esq) foi gravado em praça de Toronto, como se nota por estrutura metálica (em azul) e agência bancária (em amarelo) Imagem: Reprodução/Instagram e Reprodução/Google Street View

Celebração foi noticiada pela imprensa. A comemoração dos iranianos em Toronto foi registrada por agências fotográficas (aqui, em inglês) como por sites (aqui, em inglês, e aqui, em francês).

Conflito entre Irã e Israel entrou no 11º dia. Israel bombardeou Teerã, capital iraniana, na semana retrasada e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis (aqui). O Irã respondeu e lançou mísseis que atingiram a região de Tel Aviv (aqui). Os israelenses fizeram novos ataques, que tiveram como alvo uma emissora de TV (aqui) e uma usina nuclear (aqui), entre outros pontos estratégicos. Órgãos militares dos dois países mandaram evacuar civis de Tel Aviv e Teerã (aqui). O conflito já causou mais de 200 mortes (aqui). No fim de semana, os Estados Unidos realizaram ataques contra instalações nucleares mantidas pelo governo de Teerã (aqui). Em retaliação, o Irã lançou uma nova onda de mísseis em direção ao território israelense, que deixou pelo menos 86 pessoas feridas (aqui). Hoje, o Exército israelense anunciou que atacou áreas de lançamento e armazenamento de mísseis terra-terra na região oeste do Irã. Seis aeroportos também foram atingidos. Em Israel, as sirenes soaram alertando sobre mísseis iranianos (aqui).

