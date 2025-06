TV Brasil adere à aliança de emissoras públicas Global Doc

"Nos últimos dois anos nos tornamos uma janela relevante para o audiovisual nacional. Com a adesão da TV Brasil ao Global Doc, temos como objetivo garantir ao público da televisão aberta um conteúdo de qualidade premium e, ainda, reafirmar a nossa parceria com o setor audiovisual, ao levar o conteúdo brasileiro para o mundo, contribuindo assim para desenvolvimento da nossa economia criativa", afirmou Pellegrino.

Parceria Brasil-França

A iniciativa marca também o fortalecimento dos laços culturais entre França e Brasil, no ano em que as duas nações celebram 200 anos de relação. Recentemente, as ministras da Cultura do Brasil e da França, Margareth Menezes e Rachida Dati, assinaram, em Paris, um acordo de cooperação entre as duas nações que visa estimular a colaboração bilateral nas mais diversas áreas da cultura e da criação artística.

Chamada internacional

A chamada pública de coprodução internacional busca propostas para a realização de um documentário que aborde o cultivo e a restauração da relação entre humanos e natureza, com até 90 minutos de duração. As propostas devem envolver, desde o início, a cooperação entre uma produtora brasileira e uma francesa.

Um júri composto por representantes da France Télévisions e da TV Brasil selecionará os cinco melhores projetos, que serão apresentados durante o LatAm Rio, em março de 2026, quando o vencedor será anunciado.

O projeto selecionado será financiado por recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e da France Television.

Propostas devem ser enviadas para: callforprojectsFTV-TVBRASIL@francetv.fr até o dia 25 de novembro deste ano.