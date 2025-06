Trump pressionará membros da Otan durante cúpula por mais gastos com defesa

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionará os membros da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB quando for à cúpula da aliança na terça-feira, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"Um dos principais tópicos de discussão será o limite de 5% que nossos aliados da Otan precisam atingir. O presidente vem pedindo aos nossos aliados da Otan que façam mais há algum tempo. Ele conseguiu que eles se esforçassem e fizessem mais em seu primeiro mandato, e vocês ouvirão o presidente falar sobre isso nessa próxima viagem histórica à Europa", disse Leavitt nesta segunda-feira em uma entrevista à Fox News.

(Reportagem de Doina Chiacu)