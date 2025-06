Trump e republicanos do Senado enfrentam teste conforme prazo de lei de cortes de impostos se aproxima

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus aliados no Senado enfrentam um teste em relação à aprovação de sua legislação de gastos e corte de impostos, que os líderes republicanos do Congresso esperam aprovar nos próximos dias apesar da crescente resistência de diferentes facções do partido.

O líder da maioria no Senado, John Thune; o presidente da Câmara, Mike Johnson; e autoridades do governo estão pressionando os parlamentares republicanos a aprovarem o projeto de lei para que Trump possa decretá-la antes do feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos EUA.

Mas os republicanos da linha dura redobraram sua pressão por cortes adicionais de gastos após uma previsão oficial de que o projeto de lei acrescentará pelo menos US$2,8 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões dos EUA. Outros parlamentares, buscando minimizar o impacto dos cortes nos programas sociais, incluindo o Medicaid, também expressaram oposição inflexível à linguagem do projeto de lei.

Os republicanos controlam o Senado por uma maioria de 53-47 e a Câmara por 220-212. Um republicano de cada casa tem se oposto à legislação desde o início devido à dívida.

Thune pretende iniciar a ação do Senado até o meio desta semana e concluir a aprovação até o fim de semana, enviando o projeto de volta à Câmara para aprovação final.

Trump deve aumentar a pressão sobre os senadores nesta semana, de acordo com parlamentares republicanos.

"Grande unidade no Partido Republicano, talvez uma unidade como nunca vimos antes. Agora vamos concluir o Ótimo, Grande e Belo Projeto de Lei", disse Trump em uma publicação nas redes sociais no domingo.

Os parlamentares ainda estão esperando uma decisão no Senado sobre se a legislação se qualifica para o status privilegiado necessário para contornar os democratas e ser aprovada no Senado com apenas 51 votos.

"O projeto de lei republicano do Senado é, simplesmente, mais cortes, mais traição", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

"Ele faz cortes ainda mais profundos no sistema de saúde. Destrói a energia limpa norte-americana. Aumenta os custos para as famílias trabalhadoras e de classe média. E recompensa os que estão no topo", disse ele.

Alguns republicanos estão recuando em relação ao cronograma de Thune na esperança de ganhar mais tempo para negociar economias maiores.

"Sem chance. Sem chance", disse o senador Ron Johnson, que quer cortar os gastos federais de volta aos níveis pré-Covid, quando perguntado se poderia defender o projeto de lei esta semana.

O republicano de Wisconsin disse que está coordenando com os também senadores linha-dura Mike Lee e Rick Scott, que querem obter economias adicionais dos créditos fiscais verdes e do programa de saúde Medicaid para norte-americanos de baixa renda, respectivamente.

"Se tivéssemos todo o dinheiro do mundo, por que você faria uma mudança? Não temos. Estamos com déficits de US$2 trilhões", disse Scott as repórteres.