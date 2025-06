Trump classifica de 'muito fraco' ataque do Irã contra base americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou, nesta segunda-feira (23), de "muito fraco" o ataque de represália do Irã contra a maior base americana no Oriente Médio, mas agradeceu ao país persa por ter avisado com antecedência.

"O Irã respondeu oficialmente a nossa destruição de suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, algo que esperávamos e ao qual nos contrapomos com grande eficácia", publicou Trump em sua plataforma Truth Social, após o lançamento de diversos mísseis contra a base americana de Al Udeid no Catar.

"Quero agradecer ao Irã por avisar com antecedência, o que permitiu que não houvesse perda de vidas nem que ninguém ficasse ferido", acrescentou.

