Suspeito de atirar e matar delegado na Chácara Santo Antônio é preso em SP

A polícia prendeu o homem apontado como o autor dos tiros que mataram o delegado José Belarmino de Moura Junior. O crime ocorreu em janeiro deste ano, na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo.

Victor Caetano Gonzaga da Silva, conhecido Valentino, foi preso por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na madrugada desta segunda-feira, 23. A Defesa dele não foi localizada.

O suspeito utilizava uma motocicleta roubada para deslocamento após um baile funk. Valentino foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Em seguida, admitiu a participação na morte do delegado. As investigações já haviam mostrado que ele teria sido o autor dos disparos no crime de latrocínio cometido contra o delegado.

O rapaz estava sendo monitorado pela polícia. A 2ª Delegacia DCCiber, de Investigações sobre Crimes Contra Instituições Financeira, identificaram que ele frequentava um baile funk em específico na região sul.

"Os policiais localizaram o procurado no evento. Ele usava uma motocicleta CB 500. O veículo apresentava queixa de roubo desde o dia 15 deste mês, ocorrido em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A equipe constatou o uso de placa adulterada", diz a polícia.

Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi morto em 14 de janeiro enquanto andava de bermuda e chinelo pela rua Amaro Guerra, na Chácara Santo Antônio, em plena luz do dia. Um homem montado em motocicleta o abordou armado, tomou o seu celular e atirou contra ele.

Moura Júnior chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu. Ele era natural de Pernambuco e tinha acabado de concluir o curso de formação da polícia e atuava no 11° Distrito Policial (Santo Amaro). Poucos dias antes de sua morte, ele foi aprovado em um concurso para atuar, também como delegado, no seu Estado natal.