STF tem 4 votos contra lei de 'prefeito tiktoker' sobre marcha da maconha

Do UOL, em São Paulo

O STF tem quatro votos contra uma lei que proíbe a realização da marcha da maconha em Sorocaba, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Lei foi proposta e sancionada por Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido como "prefeito tiktoker". Em fevereiro de 2023, ele proibiu a realização de qualquer tipo de evento "que faça apologia à posse para consumo e uso pessoal" de substâncias ilícitas na cidade.

Placar é de quatro a um. O relator, Gilmar Mendes, e os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Flávio Dino votaram contra a proibição. O único a divergir foi Cristiano Zanin. O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal até amanhã.

Para Gilmar Mendes, a lei é inconstitucional. O relator argumenta que a proibição da marcha da maconha viola os direitos à liberdade de expressão e de reunião.

Em seu voto, Mendes também cita a decisão do STF que descriminalizou o porte de maconha. "Parece evidente, pois, que, na atual conjuntura, ao menos em relação ao porte de maconha para consumo pessoal, não é possível sequer falar em apologia ao crime", disse.

Flávio Dino acompanhou o relator com ressalvas. Ele ressaltou que as manifestações públicas mencionadas não podem ter a participação de crianças e adolescentes, sob a mesma lógica que proíbe o consumo de álcool por menores de 18 anos.

Ao votar pela manutenção da lei, Zanin também citou a proteção de crianças e adolescentes. "Considero, em primeiro lugar, que reuniões e eventos de apologia explícita ao consumo de drogas - justamente o que a lei impugnada visa coibir - não se enquadram nessa compreensão de manifestação legítima", afirmou.

O assunto chegou ao STF após pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). O órgão argumenta que a lei de Sorocaba viola as liberdades de expressão e de reunião, além de caracterizar "manifesta afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema".

Manga defendeu a constitucionalidade da lei. O prefeito alega que a medida pretende prevenir o uso de substâncias ilícitas, e que as informações disseminadas em marchas da maconha são falsas ou enganosas, com omissão dos possíveis efeitos danosos à saúde.