SP deve enfrentar frio mais intenso dos últimos 9 anos; veja previsão

O Estado de São Paulo, assim como boa parte do Centro-Oeste e do Sul do País, enfrenta sua primeira onda de frio do inverno de 2025. A estação começou na última sexta-feira, 20, e nesta segunda-feira, 23, os termômetros começaram a cair por influência de um ciclone extratropical vindo do Uruguai, segundo a Climatempo. A previsão é de que, nos próximos dias, o Estado enfrente seu pior frio em nove anos.

A menor temperatura está prevista para a manhã de quarta-feira, 25, quando os termômetros devem marcar 4ºC em diferentes regiões do Estado. "Esse ar frio avança de forma continental, é mais seco e potencializa a queda de temperatura e teremos condições para geada de forma abrangente", diz a Climatempo.

Na capital paulista, os 4ºC são esperados em áreas da zona norte, mas as temperaturas podem ser ainda menores na zona sul, "inclusive se aproximando de 0 °C em regiões como Marsilac e Capela do Socorro".

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura decretou estado de alerta para baixas temperaturas e estima média na casa dos 5°C para esta quarta. O órgão afirma que deve haver geada na cidade na parte da manhã, principalmente nos extremos sul e norte.

De acordo com a Climatempo, até o momento, o recorde de temperatura mínima na capital paulista em 2025 é de 8,8 °C, no dia 30 de maio, na estação de Interlagos do Inmet. Além disso, a última vez que a cidade enfrentou temperaturas próximas aos 4ºC foi em 30 de julho de 2021, quando registrou 4,3 °C.

"Caso chegue aos exatos 4 °C, a cidade de São Paulo terá o frio mais intenso desde 13 de junho de 2016, ou seja, há 9 anos. Neste dia, o registro da estação convencional do Mirante de Santana ficou em 3,5 °C", diz a empresa de meteorologia.