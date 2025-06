Se 'sujeira' de tarifas se dissipar, devemos prosseguir com corte de juro, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o impacto tarifário não foi "tão ruim quanto se temia" e espera que os efeitos das tarifas sejam transitórios, ao participar do evento do Milwaukee Business Journal, nesta segunda-feira, 23. Segundo ele, caso a "sujeira" das tarifas se dissipe, o BC americano pode prosseguir com um corte nas taxas de juros, e tarifas "não são diferentes de choques de petróleo com implicações estagflacionárias".

"Estou muito preocupado com a perspectiva de estagflação, sem saber se ela vai acontecer. Não vejo uma estagflação como a dos anos 1970", ponderou, ao mencionar que a não existe uma resposta política clara ao ambiente de estagflação. De acordo com Goolsbee, dados do governo podem ficar mais polêmicos em relação aos cortes orçamentários.

Para ele, no entanto, não houve muita inflação nos últimos três meses e não está claro sobre como as tarifas irão impulsionar a inflação. Segundo Goolsbee, se superado o período de incerteza para a economia - que na avaliação dele é "desconcertante" -, a "perspectiva é bem forte".

O presidente da distrital de Chicago do BC dos EUA ainda mencionou que vê riscos de que ambos os mandatos do Fed se deteriorem ao mesmo tempo; o "boom" da inteligência artificial pode representar um risco para o crescimento no curto prazo; e que se considera "neutro" sobre criptomoedas e que o foco é a estabilidade financeira.