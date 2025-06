Reino Unido reduzirá contas de energia das empresas em nova estratégia industrial

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido pretende diminuir as contas de eletricidade de milhares de empresas em uma nova estratégia industrial a ser publicada nesta segunda-feira, atendendo aos apelos das empresas para reduzir os altos custos de energia que, segundo elas, prejudicam a competitividade e impedem o crescimento econômico.

De acordo com uma estratégia industrial para a década de 2025-2035, o governo planeja reduzir as contas dos fabricantes que consomem muita eletricidade em até 25% a partir de 2027, uma medida que, segundo ele, poderia beneficiar mais de 7.000 empresas.

O governo britânico definiu como prioridade principal o aumento do crescimento econômico, porém parlamentares e líderes empresariais destacaram os altíssimos custos de energia que muitas empresas enfrentam como um obstáculo para alcançar esse objetivo. Entre eles, a organização Make UK afirma que o governo deveria eliminar as taxas climáticas impostas às empresas.

Juntamente com a estratégia, cinco planos setoriais para áreas como manufatura avançada, indústrias criativas e energia limpa também devem ser publicados. A estratégia industrial se concentra em oito setores-chave, que também incluem defesa e serviços financeiros.

O governo disse que as medidas energéticas seriam financiadas por meio de reformas no sistema de energia, sem aumentar as contas das famílias ou os impostos. O escopo e a elegibilidade para o esquema serão determinados posteriormente.

(Reportagem de Alistair Smout)