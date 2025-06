Quando é dia de São João? Veja o que celebrar em 24 de junho

O dia de São João é comemorado em 24 de junho, dia do nascimento de João Batista. É a principal comemoração católica do mês de junho, que tem outros dois santos muito festejados: Santo Antônio, no dia 13, e São Pedro, dia 29.

A origem das festas juninas vem de antes do cristianismo. Na antiguidade, os povos que viviam no hemisfério norte comemoravam, em junho, tempo de fartura devido à chegada do verão, quando a agricultura se torna mais fértil. Com a disseminação do cristianismo, essa festa foi absorvida pela Igreja e passou a celebrar São João.

A tradição das festas juninas chegou ao Brasil trazida pelos portugueses e se tornou bastante popular. Hoje, as duas celebrações de São João mais famosas acontecem em Campina Grande, na Paraíba, e em Caruaru, em Pernambuco.

Sem milagres

João Batista, o São João que é celebrado em 24 de junho, tem uma particularidade: não há nenhum registro de milagres praticados por ele. A importância desse primo de Jesus Cristo para o cristianismo se deve a dois aspectos.

Ele foi a primeira pessoa a anunciar ao povo judeu a chegada de Cristo, e por isso ficou conhecido como predecessor do Messias. "Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas", como registra o Evangelho de Lucas.

A segunda razão que tornou João Batista famoso foi a disseminação do batismo, realizado por ele com a imersão no rio Jordão. Em suas pregações às margens do rio, ele afirmava que todos podem se arrepender da vida pecaminosa praticada até então e, fazendo isso de forma sincera, podem começar uma nova etapa da vida, respeitando as regras religiosas.