'Som perfeito demais': caixa Flip 6 da JBL é compacta e faz sucesso

Caixas Bluetooth são queridinhas dos brasileiros, para ouvir música em qualquer lugar. Compacta e potente, a Flip 6 da JBL é uma das mais bem avaliadas na Amazon, fazendo sucesso entre os compradores.

Segundo a marca, o modelo tem autonomia de até 12 horas de reprodução e possui radiador de graves para um som mais encorpado. Confira a seguir mais detalhes e comentários de quem já comprou esta caixa de som.

O que diz a marca?

Potência de 30 Watts;

Radiador de graves JBL;

Com JBL Partyboost e JBL Portable App;

Transmissão sem fio via Bluetooth 5.1;

Conecta até dois dispositivos simultaneamente;

Oferece até 12 horas de reprodução;

À prova d'água e de poeira;

Peso de 550 gramas.

O que diz quem comprou?

A JBL Flip 6 tem mais de sete mil avaliações e nota média de 4,8 (de um total de cinco) na Amazon. Somente no mês passado, mais de 500 foram vendidas. Os compradores destacam a potência da caixa, a duração da bateria e a qualidade do produto como um todo.

Qualidade incrível! Eu tenho há uns três anos e nunca deu defeito nenhum. O som é perfeito demais. A bateria não perdeu muito a durabilidade, segura em média 8 horas direto ainda, com o volume razoavelmente alta. Recomendo demais. Pode comprar sem medo. Quando eu comprei estava em lançamento e eu já achava que valeu muito a pena o preço pago. Brayan Xavier.

Aqui já era um namoro antigo, comprei pela qualidade e referência da marca. Não deixa a desejar, excelente produto, qualidade de som, sem ruídos, fora os outros atributos. Podem comprar sem medo. Wellinton dos Santos Barros.

Qualidade do som perfeita, mesmo pequena o volume é muito bom, até para ambientes externos. Duração da bateria incrível. Renata.

Uma caixa ótima, tem um som auto e de qualidade fiquei impressionado, JBL nunca decepciona! Testei ela de baixo da torneira, com água corrente e atendeu aos requisitos de resistência! Essa caixa é tudo de bom. Giovane.

Pontos de atenção

Alguns consumidores acreditam que a bateria não dura o prometido pela marca — lembrando que a autonomia depende do volume utilizado.

A caixinha vai até o volume 5. A duração de bateria anunciada é em volume mínimo, no máximo dura em média umas 4 horas. A qualidade do som é boa. Adriany Delgado.

A qualidade é inquestionável, é incrível inclusive para o tamanho da caixinha. Porém a bateria deixa muito a desejar. O fabricante promete 12h de reprodução, mas ela não toca nem 5 horas direto. Anderrylson Rodrigues.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento?

