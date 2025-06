Qatar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Kuwait fecham aeroportos

Do UOL, em São Paulo, e Colunista do UOL, em Nova York

O Qatar, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Kuwait anunciaram hoje o fechamento do espaço aéreo temporariamente como parte das medidas tomadas em meio ao conflito na região entre Irã e Israel.

O que aconteceu

Fechamento ocorre após o Irã atacar bases miliares dos EUA no Qatar e no Iraque. No último sábado (21), o presidente Donald Trump autorizou bombardeios contra três instalações nucleares do Irã.

Várias escolas no Qatar também receberam ordens de fechamento. Mais cedo, as embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido no Catar divulgaram comunicados recomendando que seus cidadãos no país se isolassem em suas casas até novo aviso.

Anúncio foi feito nas redes sociais pelo Ministério das Relações Exteriores do Qatar. As autoridades explicaram que fechamento temporário do tráfego aéreo no espaço aéreo do país tem o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos, residentes e visitantes.

Emirados Árabes Unidos também fecharam o espaço aéreo. A capital do país, Abu Dhabi, fica a 300 quilômetros de distância de Doha.

O Bahrein e o Kuwait também fecharam o espaço aéreo. A companhia Egyptair anunciou a suspensão de todos os voos para países do Golfo Pérsico "até que a situação na região se estabilize".

23-06-2024 Espaço aéreo fechado em países do Golfo Pérsico Imagem: Reprodução/FlighRadar

Mísseis foram do Irã interceptados, afirmou Qatar. Segundo o país, a interceptação foi feita antes de os mísseis atingirem a base americana.

Ataque dos EUA

Irã ameaçou os EUA hoje após ataque às instalações nucleares da República Islâmica. "O ato hostil (...) ampliará o alcance dos alvos legítimos das Forças Armadas da República Islâmica do Irã e abrirá o caminho para a expansão da guerra na região", declarou o porta-voz das Forças Armadas, Ebrahim Zolfaghari. Anteontem, sete bombardeiros B-2 lançaram 14 bombas destruidoras de bunkers contra o Irã. "O presidente [Donald Trump] autorizou uma operação de precisão para neutralizar as ameaças aos nossos interesses nacionais representadas pelo programa nuclear iraniano", afirmou o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth. Avaliações iniciais indicaram que três instalações nucleares do Irã sofreram danos e destruição extremamente graves. As informações são do chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine. Ele se recusou a especular se alguma capacidade nuclear iraniana ainda poderia estar intacta. A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) exigiu hoje acesso às instalações nucleares iranianas. Segundo o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, o intuito é avaliar as reservas de urânio altamente enriquecido após os ataques dos EUA. O conflito Complexo da Usina Nuclear de Fordow, no Irã, em 20 de junho (à esquerda), antes do ataque dos EUA, e em 22 de junho, após ataque. Análise das duas imagens em comparação com registros anteriores, de 2009, revelam que americanos atingiram dutos de ventilação Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

Conflito entre Irã e Israel começou há dez dias Acusando o Irã de estar próximo de desenvolver uma arma nuclear, Israel lançou um ataque surpresa contra o país no último dia 13 de junho, expandindo a guerra no Oriente Médio.

O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos. O país persa diz que estava no meio de uma negociação com os Estados Unidos para estabelecer acordos que garantissem o cumprimento do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual Irã é signatário.

No entanto, a Agência Internacional de Energia Atômica vinha acusando o Irã de não cumprir todas suas obrigações. Apesar disso, a agência declarou que não tem provas de que o país estaria construindo uma bomba atômica. O Irã acusa a agência de agir "politicamente motivada" e dirigida pelas potências ocidentais, como EUA, França e Grã-Bretanha, que têm apoiado Israel na guerra contra Teerã.

Em março, o setor de Inteligência dos Estados Unidos afirmou que o Irã não estava construindo armas nucleares. Apesar de Israel não aceitar que o Irã tenha armas nucleares, diversas fontes ao longo da história indicaram que o país mantém um amplo programa nuclear secreto desde a década de 1950. Tal projeto teria desenvolvido pelo menos 90 ogivas atômicas.