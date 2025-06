Putin diz que Rússia está aumentando a produção do míssil de médio alcance Oreshnik

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse na segunda-feira que a Rússia está intensificando a produção de seu míssil hipersônico de alcance intermediário Oreshnik, que foi lançado pela primeira vez contra a Ucrânia em novembro passado.

"A produção em série do mais recente sistema de mísseis de médio alcance Oreshnik está em andamento", declarou Putin a uma turma de formandos de cadetes militares em comentários televisionados.

O sistema "provou ser muito bom em condições de combate", acrescentou.

A Rússia usou o Oreshnik pela primeira vez contra a Ucrânia em 21 de novembro, quando Putin disse que o míssil havia sido disparado contra um estabelecimento de defesa na cidade de Dnipro.

Ele disse que havia autorizado o ataque em resposta direta ao primeiro uso pela Ucrânia de mísseis balísticos fabricados nos EUA e mísseis de cruzeiro fabricados no Reino Unido para atingir o território russo, depois que os países ocidentais concederam sua permissão.

Posteriormente, Putin ameaçou outros ataques, inclusive contra "centros de tomada de decisão" em Kiev, se a Ucrânia continuasse atacando a Rússia com armas ocidentais de longo alcance.

Os mísseis intermediários têm um alcance de até 5.500 km, o que lhes permitiria atingir qualquer lugar da Europa ou do oeste dos Estados Unidos a partir da Rússia.

Putin se vangloria de que o Oreshnik é impossível de ser interceptado e tem um poder destrutivo comparável ao de uma arma nuclear, embora alguns especialistas ocidentais tenham colocado em dúvida essas afirmações.

Em dezembro, uma autoridade dos EUA disse que a arma não era vista como um divisor de águas no campo de batalha, chamando-a de experimental por natureza e afirmando que a Rússia provavelmente possuía apenas um punhado delas.

Putin disse no final do ano passado que a Rússia também poderia implantar Oreshniks no território de sua aliada Belarus na segunda metade de 2025. Belarus faz fronteira com os membros da Otan Polônia, Letônia e Lituânia.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin e Dmitry Antonov)