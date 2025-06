Putin diz a chanceler do Irã que não há justificativa para ataque dos EUA

Por Dmitry Antonov e Marina Bobrova

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao ministro das Relações Exteriores iraniano na segunda-feira que não há justificativa para o bombardeio dos Estados Unidos contra o Irã e que Moscou estava tentando ajudar o povo iraniano.

Putin recebeu o chanceler Abbas Araqchi, em Moscou, dois dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou aviões bombardeiros norte-americanos para atacar três importantes instalações nucleares do Irã.

"A agressão absolutamente não provocada contra o Irã não tem base nem justificativa", disse Putin a Araqchi em comentários televisionados.

"De nossa parte, estamos fazendo esforços para ajudar o povo iraniano", acrescentou.

"Estou muito feliz por você estar em Moscou hoje, isso nos dará a oportunidade de discutir todas essas questões urgentes e pensar juntos sobre como podemos sair da situação atual."

Araqchi disse a Putin que o Irã estava conduzindo uma legítima autodefesa e agradeceu à Rússia por condenar as ações dos EUA. Ele transmitiu a Putin os melhores votos do líder supremo e do presidente do Irã.

"A Rússia está hoje do lado certo da história e da lei internacional", declarou Araqchi.

Não ficou claro, no entanto, o que a Rússia poderia fazer para apoiar o Irã, um importante aliado com o qual Putin assinou um tratado de cooperação estratégica em janeiro. Esse acordo não incluiu uma cláusula de defesa mútua.

Antes dos ataques norte-americanos de sábado, Moscou havia alertado que a intervenção militar dos EUA poderia desestabilizar toda a região e mergulhá-la no "abismo".

Perguntado sobre o que a Rússia estava pronta para fazer para ajudar Teerã, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Tudo depende do que o Irã precisa". Ele afirmou que o fato de Moscou ter se oferecido para mediar a crise era, por si só, uma forma de apoio.

Peskov condenou os ataques dos EUA.

"Um aumento no número de participantes nesse conflito está acontecendo - ou melhor, já aconteceu. Uma nova espiral de escalada de tensão na região", disse Peskov aos repórteres.

"E, é claro, condenamos isso e expressamos nosso pesar a esse respeito, um profundo pesar. Além disso, é claro, ainda não se sabe o que aconteceu com as instalações nucleares do Irã, se há risco de radiação."

Segundo Peskov, Trump não havia contado a Putin em detalhes sobre os ataques planejados com antecedência.

"Não houve informações detalhadas. O tópico do Irã em si foi repetidamente discutido pelos presidentes durante suas conversas mais recentes, certas propostas foram expressas pela Rússia, mas não houve informações detalhadas diretas sobre isso", disse ele.

(Reportagem de Marina Bobrova, Anastasia Teterevleva, Dmitry Antonov e Lucy Papachristou)