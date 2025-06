Presidente da Coreia do Sul nomeia primeiro ministro da Defesa civil em décadas

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, nomeou nesta segunda-feira o veterano parlamentar Ahn Gyu-back como o primeiro civil no cargo de ministro da Defesa do país em 64 anos, cumprindo uma promessa de campanha feita depois que a lei marcial de dezembro abalou a confiança nos militares.

Lee, que assumiu o cargo em 4 de junho, após vencer uma eleição antecipada convocada quando o ex-presidente Yoon Suk Yeol foi destituído do cargo por causa da tentativa de imposição da lei marcial, também nomeou 10 outros ministros, incluindo o ex-embaixador na ONU Cho Hyun como ministro das Relações Exteriores e um defensor da diplomacia da Coreia do Norte, Chung Dong-young, como ministro da Unificação, informou seu gabinete.

O ministro da Defesa de Yoon, Kim Yong-hyun, desempenhou um papel importante na recomendação e no planejamento da lei marcial e está preso em meio a um julgamento em andamento por acusações de insurreição.

As nomeações, que não requerem aprovação parlamentar, mas serão analisadas em audiências às vezes controversas, ocorrem no momento em que Lee trabalha para formar um novo gabinete.

Ele assumiu o cargo no dia seguinte à eleição sem um período de transição, já que Yoon foi deposto em abril por violar os deveres de seu cargo com a declaração de lei marcial de dezembro, que ele reverteu depois que o Parlamento a contestou.

Lee tem trabalhado com um primeiro-ministro interino e um gabinete remanescente da administração de Yoon, enquanto enfrenta a tarefa de unir um país amargamente dividido e formular uma resposta às novas tarifas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ele se comprometeu a buscar uma diplomacia baseada no pragmatismo, com foco no apoio às empresas globais da economia de exportação pesada nas áreas de automóveis, semicondutores e siderurgia.

No início deste mês, ele nomeou um membro de longa data do Parlamento e um importante aliado político, Kim Min-seok, para ser seu primeiro-ministro, um cargo que exige aprovação parlamentar.

Na segunda-feira, Lee também nomeou novos ministros para Agricultura, Meio Ambiente, Trabalho e Assuntos Marítimos, entre outros.

