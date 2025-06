SP: Suspeito de matar delegado e integrar grupo da Mainha do Crime é preso

A polícia prendeu hoje o homem apontado como autor do disparo que matou o delegado da Polícia Civil Josenildo Belarmino na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

O quinto suspeito pela morte do delegado foi preso em uma festa na capital. O homem de 18 anos foi detido pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) junto a uma moto com placa alterada com suspeita de roubo.

Homem tinha sido identificado e estava foragido desde fevereiro, segundo a polícia. Ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou a prisão do quinto suspeito e a apreensão de seu celular.

Apontado como autor dos disparos que matou o delegado, homem seria subordinado da "mainha do crime". Presa em fevereiro, a suspeita, Suedna Barbosa Carneiro seria a financiadora de crimes de roubos em São Paulo, fornecendo armas e munições para criminosos e comercializando os artefatos roubados.

Outros quatro suspeitos já estavam detidos.Um estava preso desde janeiro, quando foi capturado em Paraisópolis, na zona sul, e outros dois na região da Vila Cruzeiro, também no Sul da capital. De acordo com a polícia, todos eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos na capital.

Relembre o caso

Delegado foi morto a tiros por um assaltante no dia 14 de janeiro. O crime ocorreu na rua Amaro Guerra, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A SSP disse que o criminoso disparou quando percebeu que o delegado estava armado.

Câmeras de segurança flagraram o crime. As imagens, obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino, mostram que o criminoso, usando uma mochila de entregador, para a motocicleta ao lado de uma caçamba com entulhos. Na sequência, Belarmino aparece andando na rua, com camiseta preta e chinelo.

O criminoso desce da motocicleta e, quando o agente se aproxima, aborda a vítima. Belarmino entrega o celular, mas o ladrão levanta a blusa dele, vê a arma na cintura e atira várias vezes.

Hipótese de execução foi descartada pela investigação. "Pelo que apuramos, ele entregou o celular e a arma, mas o ladrão pode ter achado que ele tinha outra arma e atirou pelas costas", afirmou o delegado Osvaldo Nico Gonçalves no início da investigação.

Josenildo foi aprovado em concurso dias antes de sua morte. Ele atuava como delegado da Polícia de São Paulo há dois meses, mas prestou concurso para Pernambuco, onde mora a sua família. O delegado estava de folga no dia do crime.