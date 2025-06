O que acontece quando mulheres tomam tadalafila?

Nas redes sociais, o uso da tadalafila está popular entre as mulheres por causa de promessas como melhora no prazer sexual, na performance esportiva e até no emagrecimento. Há ainda postagens de médicos que explicam os possíveis benefícios. Tudo isso poderia passar despercebido se a substância não tivesse a recomendação principal para tratamento da disfunção erétil masculina.

"Alguns modismos circulam na internet e as pessoas acabam seguindo sem ter fundamento ou orientação médica", afirma Igor Padovesi, ginecologista, autor do livro "Menopausa Sem Medo" (Editora Gente), especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e criador do Instituto de Cirurgia Íntima. Segundo ele, a medicação não exerce nenhum efeito significativo em relação à excitação sexual e ao desejo porque a resposta sexual da mulher é muito diferente da masculina.

A tadalafila pode provocar na mulher um efeito físico, aumentar a vascularização —que também ocorre durante a excitação feminina, em grau muito menor. "O aumento do fluxo sanguíneo na região genital leva a uma pequena alteração do volume do clitóris e ao estímulo das glândulas que produzem a lubrificação durante a excitação sexual. É um efeito muito pequeno e diferente da ereção masculina."

O uso do medicamento por mulheres não é preconizado, a não ser em condições muito específicas, como a hipertensão pulmonar, conforme explica Alexandre Saboia, urologista do HUWC (Hospital Universitário Walter Cantídio), da UFC (Universidade Federal do Ceará), unidade vinculada à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

O principal motivo para não ser indicada para mulheres é a falta de estudos científicos adequados que demonstrem sua segurança e eficácia neste grupo. A maioria dos estudos é focado nos homens. Apesar de existirem alguns trabalhos que investigaram a administração em mulheres com baixa do desejo sexual ou da lubrificação vaginal, esses estudos não foram conclusivos e mostraram benefícios muito leves e questionáveis. Alexandre Saboia, urologista

Sendo assim, há riscos e efeitos adversos desconhecidos.

Sem resultados comprovados em relação à massa muscular

Chamada na internet de "tadala", o fármaco já foi citado em reality shows na TV como forma de potencializar os exercícios físicos, associado, muitas vezes, aos esteroides anabolizantes —que também não são recomendados com fins estéticos e de performance. Até uma versão em goma (gummy) chegou a ser divulgada.

No entanto, a Anvisa proibiu, em 14 de maio, a comercialização, distribuição, fabricação, manipulação, propaganda e uso de todos os lotes do produto. Segundo a nota divulgada, a medida foi adotada porque o produto não apresenta qualquer tipo de regularização e a empresa não tem autorização para a fabricação das tais gomas.

Sem comprovação científica de que a tadalafila favoreça o ganho de músculo ou aumente a disposição para a prática esportiva, Ana Paula Beck, ginecologista do Hospital Israelita Albert Einstein (SP), enfatiza que o aumento muscular normalmente envolve exercícios físicos e nutrição adequada.

"À medida que as pessoas buscam melhorar seu desempenho sexual ou físico, a tentação de usar medicamentos como a tadalafila aumenta. No entanto, a saúde e segurança devem ser sempre priorizadas. Consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer medicação é essencial, especialmente para indicações sem aprovação ou sem estudo científico", alerta.

Embora a substância seja geralmente considerada segura e com poucos efeitos maléficos para o organismo em seu uso aprovado, os riscos exatos para mulheres, especialmente por longo período ou em doses maiores, não são bem conhecidos. O urologista da UFC cita alterações oculares e dores lombares como possíveis efeitos colaterais. Mas pode provocar dor de cabeça, indigestão, tontura, náusea, zumbido, dor nas costas, inchaços, rubor facial e irritações na pele.

Medicação está entre as mais vendidas

A tadalafila foi o quinto medicamento genérico mais vendido no país, em 2024, com 61,2 milhões de unidades comercializadas, segundo dados da pesquisa Pharmaceutical Market Brasil, da IQVIA, divulgada pela PróGenéricos (Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares).

O CFF (Conselho Federal de Farmácia) afirma que o crescimento contínuo nos últimos quatro anos pode estar relacionado a práticas perigosas devido à facilidade de acesso e à falta de acompanhamento profissional.

A tadalafila é amplamente utilizada e aprovada para uso em homens, sendo uma das medicações mais prescritas por urologistas para o público masculino devido à sua boa tolerância. Sua principal ação ocorre no sistema cardiovascular, onde causa a dilatação dos vasos sanguíneos. Ela atua como um vasodilatador potente, principalmente no corpo cavernoso, aumentando o fluxo sanguíneo para o pênis, sendo eficaz para a disfunção erétil.

"Embora tenha sido, inicialmente, desenvolvida para o tratamento de condições como hipertensão, em especial hipertensão pulmonar, hoje, é conhecida por seus outros usos. É uma droga que está no mercado há mais de 10 anos, com um longo histórico de utilização", afirma Saboia.