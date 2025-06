PIB da Argentina do 1º trimestre sobe 0,8% na comparação trimestral e 5,8% na anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 5,8% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo estimativa preliminar divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o avanço foi de 0,8% em termos dessazonalizados.

Pelo lado da demanda, o destaque foi o aumento dos investimentos, segundo o Indec. A Formação Bruta de Capital Fixo, que inclui gastos com construção, máquinas e equipamentos, cresceu 31,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e 9,8% na comparação com o fim do ano passado.

O consumo das famílias também subiu: 11,6% na comparação anual e 2,9% em relação ao trimestre anterior.

Por outro lado, "as exportações de bens e serviços reais caíram 1,5% no trimestre, ante o trimestre anterior, enquanto "o consumo do governo teve leve recuo de 0,1%".

Entre os setores da economia, os maiores crescimentos foram registrados em "intermediação financeira", com alta de 27,2% em um ano, além de "pesca" (+11,6%) e "hotéis e restaurantes" (+9,0%).

Já o setor de "serviço doméstico" teve queda de 2,2% no mesmo período.