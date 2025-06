Petróleo sobe com investidores avaliando ataques dos EUA ao Irã

Por Robert Harvey

LONDRES (Reuters) - Os preços do petróleo subiam nesta segunda-feira, em uma sessão marcada por volatilidade, após a decisão dos Estados Unidos no fim de semana de se juntarem a Israel no ataque às instalações nucleares do Irã, com os investidores avaliando os riscos potenciais de interrupções no fornecimento de petróleo como resultado da escalada do conflito.

Os futuros do petróleo bruto Brent subiam 0,84%, para US$77,70 por barril, por volta das 8h (horário de Brasília). O petróleo West Texas Intermediate avançavam cerca de 1%, para US$74,50.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que havia "obliterado" as principais instalações nucleares do Irã em ataques no fim de semana, juntando-se a um ataque israelense em uma escalada do conflito no Oriente Médio, já que Teerã prometeu se defender.

Israel realizou novos ataques contra o Irã na segunda-feira, incluindo a capital Teerã e a instalação nuclear iraniana de Fordow, que também foi alvo do ataque dos EUA.

O Irã é o terceiro maior produtor de petróleo da Opep.

O Irã afirmou na segunda-feira que o ataque dos EUA às suas instalações nucleares expandiu a gama de alvos legítimos para suas forças armadas e chamou o presidente dos EUA, Donald Trump, de "jogador" por se juntar à campanha militar de Israel contra a República Islâmica.

Enquanto isso, a China disse que o ataque dos EUA prejudicou a credibilidade de Washington e alertou que a situação "pode sair do controle".

Os preços ficaram voláteis na sessão de segunda-feira. Ambos os contratos atingiram novas máximas de cinco meses no início da sessão, de US$81,40 e US$78,40, respectivamente, antes de devolverem ganhos e ficarem negativos durante a sessão matutina europeia, recuperando-se depois para um ganho de 1%.

Os preços subiram desde o início do conflito, em 13 de junho, em meio a temores crescentes de que uma retaliação iraniana possa incluir o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do suprimento global de petróleo bruto.

Entretanto, os investidores estão avaliando a extensão do prêmio de risco geopolítico nos mercados de petróleo, uma vez que a crise do Oriente Médio ainda não teve impacto sobre a oferta.

"O prêmio de risco geopolítico está desaparecendo, pois até agora não houve interrupções no fornecimento. Mas como não está claro como o conflito pode evoluir, é provável que os participantes do mercado mantenham um prêmio de risco por enquanto. Portanto, os preços devem permanecer voláteis no curto prazo", disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

