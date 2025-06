Passagem de ciclone faz Marinha emitir alerta de vento forte e ressaca; veja locais afetados

A Marinha do Brasil emitiu alertas de vento forte e mar agitado, com ondas que podem chegar até os cinco metros, nos litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro entre esta terça-feira, 24, e quarta, 25. A região enfrenta os impactos da passagem de um ciclone extratropical oceânico que sobe do Uruguai em direção à costa paulista, conforme a Climatempo.

A previsão da Marinha é de chuvas fortes, além da ventania, com recomendação de cuidado a navegantes e banhistas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para chuvas intensas e ventos costeiros na região.

A frente fria deve afetar desde a costa de Campos dos Goytacazes (RJ), até Ilhabela (SP), com ventos do oeste ao sudoeste de até 60 km/h, ou 33 nós. A área com maior ressaca marítima deve ser entre Paraty, no litoral sul fluminense, e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, segundo a Marinha.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a chuva já começou a se espalhar pelo litoral sul paulista no fim da manhã desta segunda-feira, 23. Os efeitos da frente fria só devem começar a se dissipar entre quinta, 26, e sexta-feira, 27.