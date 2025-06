Pai de brasileira presa em vulcão diz que guerra impediu ida à Indonésia

O pai da brasileira que caiu em um vulcão na Indonésia disse que está enfrentando problemas para ir ao resgate de sua filha por conta do conflito que fechou aeroportos no Oriente Médio.

O que aconteceu

O pai da mulher, Manoel Marins Filho, disse que não consegue chegar a Indonésia por conta da guerra. Nas redes sociais, o homem explicou que o seu voo obrigatoriamente passaria por Doha para chegar ao destino final.

Marins está em Lisboa e espera liberação do espaço aéreo para ir para a Indonésia. Marins tenta chegar ao país para acompanhar o resgate da sua filha, Juliana Marins, que segue dentro do penhasco de um vulcão no país asiático.

Espaço aéreo do Golfo Pérsico foi fechado após ataques. Com a escalada da guerra, o Irã atingiu com mísseis uma base dos Estados Unidos no Catar. Após os ataques, o país suspendeu voos e fechou seu espaço aéreo.

Infelizmente soubemos que o espaço aéreo de Doha, Catar, foi fechado e nosso voo obrigatoriamente passa por Doha. Não sei o que vai ser. Não sei se vai ser possível viajar ainda hoje para lá.

Manoel Marins Filho, em publicação

Mulher escorregou e caiu no vulcão

A filha de Manoel, Juliana, está presa dentro do vulcão Rinjani, na Indonésia. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana fazia um mochilão pela Ásia e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

Mulher escorregou e caiu de uma ribanceira dentro do vulcão. Durante a trilha, ela despecou 300 metros e acabou presa. O acidente aconteceu na última sexta-feira (20).

Até o momento, não há informações sobre o resgate da brasileira. Equipes de resgate foram até o local onde um pertence de Juliana foi encontrado mas não conseguiu chegar até ela, alegando que fatores climáticos estariam impedindo a chegada.

Terreno íngreme, clima volúvel e pouca visibilidade atrapalha resgate. Até o momento, não se sabe o estado de saúde da mulher. Ela está sem água e sem comida desde sexta.