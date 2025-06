"O fim do regime está próximo" no Irã, onde se vive um momento semelhante à queda do "Muro de Berlim", disse à AFP nesta segunda-feira(23) Reza Pahlavi, filho do deposto xá do Irã.

Durante uma entrevista em Paris, esta figura da oposição iraniana também pediu aos países ocidentais que evitem ceder salvaguardas aos atuais líderes da República Islâmica.

