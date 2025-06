Novo Nordisk encerra colaboração com Hims & Hers sobre medicamento para perda de peso

CONPENHAGUE (Reuters) - A Novo Nordisk disse nesta segunda-feira que interromperá a colaboração com a empresa de telessaúde norte-americana Hims & Hers Health sobre a distribuição dos medicamentos para perda de peso Wegovy.

As duas empresas haviam anunciado uma colaboração em abril para que a Hims & Hers vendesse o Wegovy por meio de uma oferta combinada na plataforma da empresa de telessaúde.

No início deste mês, a Hims disse que continuará vendendo doses "personalizadas" do Wegovy, a partir de cerca de US$165 por mês, de acordo com as regras que permitem isso por motivos clínicos como, por exemplo, a diminuição dos efeitos colaterais.

A Hims também vende liraglutide, uma versão genérica de um antigo medicamento para diabetes da Novo que também causa perda de peso, bem como o Wegovy e o Zepbound, da rival Eli Lilly .

Analistas de Wall Street questionam se as ofertas da Hims realmente se qualificam como "personalizadas" e dizem que não está claro se a Novo, que afirmou que a produção em massa de genéricos está infringindo a lei, permitirá isso.

A Hims & Hers não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

(Reportagem de Louise Breusch Rasmussen e Bhanvi Satija)