Não há baixas norte-americanas de ataque iraniano a base dos EUA no Catar, dizem autoridades

WASHINGTON (Reuters) - Nenhum norte-americano foi morto ou ferido no ataque realizado pelo Irã contra a base aérea norte-americana de Al Udeid, localizada em Doha, no Catar, e maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, disseram duas autoridades dos EUA à Reuters nesta segunda-feira.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que o ataque iraniano foi realizado com mísseis balísticos de curto e de médio alcance.

(Reportagem de Phil Stewart e Idrees Ali)