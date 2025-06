Líder supremo do Irã pede a Putin que faça mais após ataques dos EUA

Por Parisa Hafezi e Guy Faulconbridge

ISTAMBUL/MOSCOU (Reuters) - O líder supremo do Irã enviou seu ministro das Relações Exteriores a Moscou na segunda-feira para pedir ao presidente Vladimir Putin mais ajuda da Rússia após a maior ação militar dos Estados Unidos contra a República Islâmica desde a revolução de 1979, no último fim de semana.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e Israel especularam publicamente sobre a morte do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e sobre a mudança de regime, uma medida que a Rússia teme que possa desestabilizar ainda mais o Oriente Médio.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, entregaria uma carta de Khamenei a Putin, buscando o apoio deste último, disse uma fonte sênior à Reuters.

O Irã não ficou impressionado com o apoio da Rússia até agora, disseram fontes iranianas à Reuters, e o país quer que Putin faça mais para apoiá-lo contra Israel e os EUA. As fontes não entraram em detalhes sobre a assistência que Teerã deseja.

O Kremlin afirmou que Putin receberia Araqchi, mas não disse o que seria discutido.

Araqchi declarou, segundo a agência de notícias estatal Tass, que o Irã e a Rússia estavam coordenando suas posições sobre a atual escalada no Oriente Médio.

A Rússia, um aliado de longa data de Teerã, desempenha um papel nas negociações nucleares do Irã com o Ocidente como membro do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto e signatária de um acordo nuclear anterior que Trump abandonou durante seu primeiro mandato em 2018.

Mas Putin, cujo Exército está travando uma grande guerra de desgaste na Ucrânia pelo quarto ano, demonstrou pouco apetite por um confronto com os EUA em relação ao Irã, justamente quando Trump busca reparar os laços com Moscou.