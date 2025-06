Kanye West participará de festival de rap em Bratislava

O rapper americano Kanye West, que em maio lançou uma música glorificando Adolf Hitler, participará de um festival de rap em Bratislava em julho, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (23).

Os organizadores se referiram à atuação de West como uma "sensação global" e disseram que esta é sua única apresentação ao vivo confirmada na Europa este ano.

West, que ganhou 24 prêmios Grammy ao longo de sua carreira, tem sido mal visto nos últimos anos por seu comportamento errático e retórica cada vez mais antissemita e odiosa.

O artista de 48 anos, que mudou legalmente seu nome para Ye, lançou uma música intitulada "Heil Hitler" em 8 de maio, que presta homenagem a Adolf Hitler, o artífice do extermínio de cerca de seis milhões de judeus na Europa entre 1933 e 1945.

"O visionário do hip-hop, ícone cultural e gênio controverso Ye se apresentará exclusivamente no Festival Rubicon em Bratislava em 20 de julho de 2025", afirmam os organizadores no site do evento.

Mais de 3.000 pessoas já assinaram uma petição contra sua participação na capital eslovaca.

frj/jza/fg/meb/mb/jc/dd

