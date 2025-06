Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris custaram ao Estado €6 bilhões, quase o triplo do previsto

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024 custaram quase 6 bilhões de euros (R$ 37,7 bilhões) em gastos públicos, anunciou nesta segunda-feira (23) o Tribunal de Contas da França, em uma "primeira estimativa". O cálculo não leva em consideração o impacto econômico positivo dos Jogos, lamenta o Comitê Organizador.

O valor anunciado é o dobro do que havia sido apresentado no projeto de lei de finanças de 2025 e quase três vezes maior do que a estimativa feita pelo primeiro-ministro François Bayrou. Em sua resposta ao órgão de fiscalização financeira, o premiê francês estimou o custo público dos Jogos em € 5,3 bilhões.

O Tribunal de Contas avaliou "os gastos de organização em € 2,77 bilhões", incluindo € 1,4 bilhão em segurança. Os "gastos relacionados com as infraestruturas" foram calculados "em € 3,19 bilhões".

A estimativa inicial dos custos combina inúmeras despesas do Estado, autoridades locais e empresas públicas, como por exemplo bônus para os policiais, a construção da Vila Olímpica e do Centro Aquático Olímpico de Saint-Denis e a aceleração das obras da linha 14 do metrô para chegar perto da Vila Olímpica a tempo das competições.

Nenhum número havia sido divulgado até o momento, exceto,pelo presidente do Tribunal de Contas precedente, Pierre Moscovici, que sugeriu, em entrevista em março de 2024, que os Jogos de Paris poderiam custar "entre três, quatro ou cinco bilhões" em gastos públicos, especificando, porém, que isso só seria conhecido no final do evento.

"Esta primeira estimativa ganha especial interesse no contexto de preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2030", que acontecerão nos Alpes franceses, comentou nesta segunda-feira o Tribunal de Contas.

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos (Cojo) havia avaliado os gastos em € 4,4 bilhões, que dependiam quase exclusivamente de financiamento privado e da empresa Solideo, que inclui uma participação pública.

Mais de €1 bilhão para a segurança

Entre as maiores despesas públicas estão as relacionadas à segurança, com um grande número de policiais mobilizados em um contexto de risco de atentado terrorista, representando € 1,4 bilhão (incluindo bônus de quase € 315 milhões para a polícia e a gendarmaria). Dada a escassez de agentes de segurança privada, o Estado também investiu € 78 milhões na formação de novos funcionários.

Em seguida, vêm as despesas relacionadas a transporte e mobilidade: € 570 milhões, incluindo € 335 milhões para "reforços nos serviços" das empresas de transportes públicos RATP e a SNCF.

Em relação à infraestrutura, em março de 2025, a participação do Estado e das autoridades locais na Solideo era de € 1,65 bilhão.

Em resposta aos números apresentados pelo Tribunal de Contas, o presidente da Cojo, Tony Estanguet, lamenta que "o impacto econômico positivo dos Jogos" não tenha sido levado em consideração. "A publicação precipitada deste documento, infelizmente, causará confusão na opinião pública sobre a realidade deste grande evento, que exibiu o melhor do nosso país há apenas um ano", explica Estanguet em uma carta, cuja cópia foi obtida pela AFP.

Conta complexa

Calcular o total dos gastos públicos nos Jogos Paris 2024 é uma verdadeira dor de cabeça. Será que o montante deve incluir os equipamentos antidrones adicionais adquiridos antes das Olimpíadas e que também serão usados ??depois? O Tribunal de Contas diz que sim.

Um relatório mais detalhado será publicado até outubro, visto que algumas despesas ainda não são totalmente conhecidas, como as das autoridades locais, mas também certas isenções tributárias. Da mesma forma, devido à "indisponibilidade de dados", não foram incluídos "os efeitos positivos e negativos dos Jogos sobre a atividade econômica", que o Tribunal de Contas descreve como "um inegável sucesso popular e midiático". Outro relatório sobre o "legado" será publicado em 2026.

A publicação da estimativa feita chama atenção dos franceses no momento em que há forte pressão por causa dos elevados níveis da dívida pública da França (113% do PIB em 2024) e de déficit público (5,8% em 2024), acima dos limites estabelecidos pelas regras europeias.

O governo do presidente Emmanuel Macron defende uma economia de € 40 bilhões no orçamento de 2026 para reduzir o déficit público.

(Com AFP)