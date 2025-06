João Fonseca avança em ATP de Eastbourne, último antes de Wimbledon

? ATP Tour (@atptour) June 23, 2025

Qualificatórias para Wimbledon

Três brasileiros estrearam nesta segunda no qualificatório do Grand Slam londrino, em busca de uma vaga na chave principal. Já a paulista Laura Pigossi - medalhista olímpica de duplas (ao lado de Luisa Stefani) e atual 11ª no ranking mundial - disputará a primeira rodada do qualificatório na terça (24), a partir das 7h (horário de Brasília) contra a canadense Bianca Andreescu (147ª no ranking).

O único a avançar no primeiro dia de qualificatório masculino foi o paulista Felipe Meligeni Alves (147º no ranking masculino) que derrotou o espanhol Álvaro Guillén (192º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 7/6 (10-4). N a quarta (25), às 7h, Felipe enfrentará o japonês Shintaro Mochizuki (146º).

Quem parou na primeira rodada foram o paranaense Thiago Seyboth Wild e o cearense Thiago Monteiro. Wild (120º) perdeu de virada para o cazaque Mikhail Kukushkin (190º) por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 3/6). Já Thiago Monteiro (143º) que perdera o primeiro set no tie-break por 7/6 (11/9), conseguiu empatar a segunda parcial por 6/6, mas desistiu do jogo por conta de uma lesão muscular, e acabou derrotado por W.O.(walkover, que em português significa vitória fácil).

Marcelo Melo e Rafael Matos vencem estreia em ATP de Mallorca

A parceria do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos avançaram às quartas de final de duplas após vitória na estreia do torneio ATP 250 de Mallorca (Espanha) nesta segunda (23). Eles derrotaram a dupla do compatriota Orlando Luz com o croata Ivan Dodig, por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 7/6 (7-3). A vitória é a 650ª na carreira de Melo, recordista brasileiro de títulos - são aotodo 39.

Na próxima rodada Melo e Matos enfrentam o indiano Yuki Bhambri e o norte-americano Robert Galloway (cabeças de chave 4). O jogo está previsto para ocorrer na quarta (25), em horário ainda indefinido.