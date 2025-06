JBS USA emite US$3,5 bi em dívida

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS USA, parte do grupo brasileiro JBS, precificou nesta segunda-feira uma emissão de US$3,5 bilhões em dívida com vencimentos em 10, 30 e 40 anos, na maior e mais longa emissão da história da companhia, segundo comunicado da processadora de alimentos divulgado ao mercado.

As tranches de 10 e 30 anos são de US$1,25 bilhão cada, com yield de 5,572% e cupom de 5,5% para as notas com vencimento em 2036 e yield de 6,265% e cupom de 6,25% para aquelas vencendo em 2056, segundo a JBS. Já a tranche de 40 anos é de US$1 bilhão, com yield de 6,415% e cupom de 6,375%.

A JBS informou que os recursos serão utilizados para pagamento da totalidade das notas sêniores de 2,5% com vencimento em 2027, resgate de todas as notas sêniores em circulação de 5,125% com vencimento em 2028 e pagamento de "certas dívidas de curto prazo, incluindo as notas emitidas sob o programa de notas comerciais".

"Qualquer montante remanescente será utilizado para propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes", acrescentou.

A oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 3 de julho.

Os coordenadores da operação são BB Securities, BBVA, BMO, Bradesco, BTG, Citi, Mizuho e RBC, de acordo com o IFR, serviço da LSEG.

(Reportagem de John Balassi)