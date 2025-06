Já garantido nas oitavas, Bayern enfrenta Benfica, que luta com Boca pela 2ª vaga

O Bayern de Munique, classificado para as oitavas de final e o time europeu mais consistente na Copa do Mundo de Clubes até o momento, pode decidir o destino do seu adversário, o Benfica de Ángel Di María, e consequentemente do Boca Juniors, nesta terça-feira (24), na última rodada do Grupo C.

Ao contrário dos demais times de ponta da Europa, que tiveram dificuldades como Real Madrid e PSG ou foram eliminados como o Atlético de Madrid, os alemães golearam o Auckland City, da Nova Zelândia, por 10 a 0 na estreia e, em seguida, derrotaram o aguerrido Boca Juniors por 2 a 1.

Os bávaros foram o primeiro time a vencer um time sul-americano em 10 partidas no torneio. Com seis pontos, o Bayern já está com as duas chuteiras nas oitavas de final.

Quando entrar em campo nesta terça-feira, no Estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte, às 16h (horário de Brasília), a equipe comandada pelo técnico belga Vincent Kompany precisa apenas de um ponto para fechar o grupo na liderança e enfrentar o segundo colocado do Grupo D, que será decidido também nesta terça com o duelo entre Chelsea e Espérance da Tunísia.

Em meio ao seu objetivo, uma vitória do clube alemão pode decretar a eliminação do Benfica e, ao mesmo tempo, dar uma oportunidade ao Boca Juniors, que avançaria para as oitavas de final com uma goleada sobre o Auckland City.

"Já jogamos contra o Benfica, conhecemos muito bem o time... com (Vangelis) Pavlidis, (Angel) Di María, (Kerem) Akturkoglu, muitos nomes, jogadores artilheiros. Podemos nos adaptar ao que eles mostram ou manter nossa personalidade", disse o técnico Kompany.

Ele descartou a possibilidade de buscar o empate. "Eles são muito compactos, tentam criar transições. Quando assisto a outros jogos do Benfica, como contra o Boca Juniors, os vejo muito agressivos, com vontade de pressionar na frente e dominar. Estamos nos preparando para esses cenários", comentou.

E como o objetivo é se manter na liderança, poderá reforçar a defesa com Josip Stanisic e Jonathan Tah.

O meia-atacante Jamal Musiala, de 22 anos, que marcou três gols contra o Auckland, já treinou com a equipe no domingo após se lesionar na partida contra o Boca Juniors e estará disponível.

Nessa posição, o clube também tem Thomas Müller, campeão mundial de 2014, como reserva de luxo. Joshua Kimmich e Leon Goretzka também podem ser titulares.

- Fazendo história -

Das 11 vezes que se enfrentaram na Liga dos Campeões, oito foram vencidas pelo Bayern, enquanto as outras três terminaram com empate.

O Benfica é o time mais vitorioso no campeonato português. No entanto, conquistou apenas dois títulos da Liga dos Campeões, em 1961 e 1962.

Seu desempenho na Copa do Mundo de Clubes tem sido satisfatório. Empatou em 2 a 2 em um duelo difícil contra o Boca Juniors e goleou o Auckland City por 6 a 0. Um empate com os bávaros garante a vaga nas oitavas de final.

- Um velho amigo -

As 'Águias' esperam defender com Antonio Silva, ao lado do veterano Nicolás Otamendi, que foi companheiro de equipe do técnico do Bayern de Munique, Kompany, quando ambos atuavam na defesa do Manchester City.

"Jogamos muitas partidas juntos. Adoramos o lado físico do jogo. Adoramos o lado doloroso do jogo. É sempre bom ver isso, claro, e tenho lembranças fantásticas do que vivemos juntos", comentou Kompany.

Orkun Kokçu e Leandro Barreiro podem ser mantidos no meio de campo, enquanto o argentino Ángel Di María é titular absoluto no ataque. Ele marcou dois gols contra o Auckland e um contra o Boca Juniors, todos de pênalti. Já o atacante italiano Andrea Belotti não vai jogar. Ele foi expulso contra o Boca Juniors.

Durante o jogo contra o time argentino, houve um desentendimento entre Kokçu e o técnico Bruno Lage, que decidiu substituí-lo por Renato Sanches.

Mas o holandês se desculpou mais tarde, de acordo com o atacante argentino Gianluca Prestianni. "O assunto foi resolvido em família; estamos em sintonia", acrescentou o técnico Bruno Lage.

Tampouco buscará o empate, garantiu.

"Nossas expectativas são as melhores; queremos fazer um grande jogo, um jogo que nos permita avançar nesta competição. É importante, mas sabemos que os interesses do Benfica não terminam amanhã", afirmou.

"O time está bem, feliz e ansioso para jogar contra o Bayern e vencer", disse Prestianni.

O ex-jogador do Vélez Sarsfield também disse que espera desfrutar de Di María ao máximo, já que ele anunciou que retornará ao time que o revelou, o Rosario Central. "A melhor despedida possível seria vencer a Copa do Mundo de Clubes", disse ele.

Prováveis escalações:

Bayern de Munique: Manuel Neuer - Konrad Laimer, Josip Staniši?, Jonathan Tah, Raphael Guerreiro - Leon Goretzka, Joshua Kimmich - Kingsley Coman, Serge Gnabry, Michael Olise - Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

Benfica: Anatoliy Trubin - Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolas Otamendi - Orkun Kökçü, Leandro Barreiro - Kerem Aktürko?lu, Renato Sanches, Gianluca Prestianni, Angel Di Maria - Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

