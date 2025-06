Itamaraty pede reforços nas buscas por brasileira que caiu em trilha na Indonésia

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, pediu ao alto escalão do governo indonésio reforços no trabalho de resgate da turista brasileira que caiu na cratera de um vulcão, na Indonésia.

A publicitária Juliana Marins, de 27 anos, moradora de Niterói (RJ), caiu quando fazia uma trilha no vulcão Rinjani. Ela está à espera de resgate há mais de 60 horas.

Conforme a pasta, desde que foi acionada pela família da turista, a embaixada do Brasil em Jacarta, capital do país asiático, mobilizou as autoridades locais para o envio de equipes de resgate para a área do vulcão. A queda ocorreu em uma região remota, a cerca de quatro horas de distância do centro urbano mais próximo.

Alpinistas vão ao local da queda

Pelas redes sociais, a família de Juliana disse que dois alpinistas bem experientes da região estão indo ao encontro do local do acidente de Juliana.

"Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite mas sabemos que há um bom reforço com equipamentos específicos para acompanhar a equipe que já está no local."

O embaixador do Brasil em Jacarta entrou pessoalmente em contato com o diretor internacional da Agência Nacional de Combate a Desastres da Indonésia e tem recebido das autoridades locais os relatos sobre o andamento dos trabalhos.

Dois funcionários da embaixada deslocaram-se neste domingo (22) para o local, a fim de acompanhar pessoalmente os esforços pelo resgate, que está sendo dificultado por condições meteorológicas e de visibilidade adversas.

O Mount Rinjani (3.726 metros de altura), é um vulcão localizado na Ilha de Lombok, a cerca de 1.200 km de distância de Jacarta.

A turista teria caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera e está a cerca de 300 metros da borda. O acidente aconteceu na madrugada de sábado pelo horário local - noite de sexta-feira, 20, no Brasil.