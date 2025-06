Israel sinaliza que campanha contra Irã pode terminar em breve, mas muito depende de Teerã

Por Maayan Lubell e Alexander Cornwell e Crispian Balmer

JERUSALÉM/TEL AVIV (Reuters) - Israel pretende encerrar sua campanha no Irã em breve e transmitiu a mensagem aos Estados Unidos, de acordo com três autoridades israelenses, embora muito dependa do próximo passo do adversário.

De acordo com outras duas autoridades, os líderes israelenses estão tentando elaborar uma estratégia de saída precisa para concluir a campanha e acabar com os ataques de mísseis e drones do Irã, a fim de evitar que os ataques do tipo "olho por olho" paralisem o país.

Outra fonte informada sobre o assunto disse que os militares sinalizaram que estavam perto de atingir seus objetivos.

No entanto, embora Israel tenha escolhido o momento para lançar seu ataque surpresa contra o Irã, não pode controlar quando o conflito termina e corre o risco de ser arrastado para uma dispendiosa guerra de atrito se Teerã optar por prolongar a luta, segundo autoridades e analistas.

Desde que desencadeou sua ofensiva na madrugada de 13 de junho, Israel matou generais e cientistas nucleares iranianos de alto escalão, desmantelou sistemas de defesa aérea e atacou vários locais relacionados ao programa nuclear e instalações de mísseis balísticos.

"Ainda não chegamos lá, mas parece mais uma questão de dias do que de semanas", disse Eran Lerman, ex-vice-conselheiro de segurança nacional de Israel, em comentários que coincidem com as opiniões das três autoridades israelenses.

"O jogo final não está tão longe do ponto de vista israelense."

No domingo, Israel recebeu um impulso significativo quando a Força Aérea dos EUA se juntou às hostilidades, atingindo três complexos nucleares iranianos com bombas enormes e destruidoras de bunkers que Israel não tem em seu arsenal.

Horas depois, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse aos repórteres que Israel estava perto de atingir seus objetivos e não desejava prolongar a operação.

"Não prosseguiremos com nossas ações além do que é necessário", disse ele. "Quando os objetivos forem alcançados, a operação estará concluída e os combates cessarão."

Isso pode ser uma ilusão.

No domingo e na segunda-feira, o Irã disparou barragens de mísseis balísticos em toda a extensão de Israel, fazendo com que milhões de pessoas fossem para os bunkers enquanto foguetes interceptadores eram disparados para o céu, derrubando a maioria, mas não todos, os projéteis que chegavam.

As barragens de mísseis mataram 24 civis e danificaram ou destruíram centenas de edifícios, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Tel Aviv, o centro comercial de Israel, tem sido um alvo frequente.

Israel adotou uma postura de guerra mais rígida: as empresas não essenciais estão fechadas, as escolas estão fechadas e seu espaço aéreo está vedado a todos os voos, com exceção de alguns.

A economia vibrante de Israel não pode se dar ao luxo de um bloqueio prolongado. E os israelenses já estão cada vez mais cansados da guerra contra o Hamas, aliado do Irã em Gaza, desencadeada em 2023 pelo ataque do grupo militante palestino em 7 de outubro de 2023.

Apesar de as autoridades israelenses terem divulgado publicamente que os objetivos da guerra estavam próximos de serem alcançados, uma autoridade europeia e dois diplomatas estrangeiros no Oriente Médio disseram que não houve nenhuma mensagem desse tipo por parte de Israel com aliados e parceiros não norte-americanos.

BUSCANDO UMA RAMPA DE SAÍDA

Autoridades militares e governamentais reconheceram que a duração da campanha de Israel depende de Teerã.

"Depende dos iranianos", disse um oficial militar na semana passada. Se o Irã se abstiver de uma nova escalada, as autoridades acreditam que é possível encerrar a operação mais cedo do que mais tarde.

Os analistas afirmam que o Irã pode optar por minimizar a importância dos ataques dos EUA, consolidar o poder internamente e manter o disparo limitado de mísseis contra Israel usando seus lançadores sobreviventes.

"A única opção é continuar atirando em Israel, o que eles farão, mas de forma muito calculada", disse Sima Shine, ex-funcionária do Mossad e analista do Instituto de Estudos de Segurança Nacional em Tel Aviv.

"Eles entendem que suas capacidades não são infinitas, portanto, estão racionando-as."

Dois diplomatas europeus disseram que Teerã teria que sinalizar uma disposição para diminuir a escalada. Mas um deles alertou que, se o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, se sentir seguro, ele poderá optar por prolongar o conflito, tornando-o um confronto prolongado.

Os ataques de Israel nesta segunda-feira contra símbolos do governo iraniano foram uma mensagem para Teerã, disse Lerman. "O objetivo é indicar ao regime, a Khamenei, que uma guerra de atrito pode ser um negócio muito caro para ele e para a sobrevivência de sua estrutura de poder."

Netanyahu disse que, se o Irã arrastasse seus ataques, Israel lançaria ataques que "cobrariam um preço do regime iraniano".