Israel atinge prisão iraniana de Evin e diz que os ataques a Teerã são os maiores até agora

Por Parisa Hafezi e Alexander Cornwell

ISTAMBUL/TEL AVIV (Reuters) - Israel atacou nesta segunda-feira a prisão de Evin, em Teerã, um dos símbolos mais poderosos do sistema de governo do Irã, no que Israel chamou de o bombardeio mais intenso já realizado na capital iraniana, um dia depois que os Estados Unidos se juntaram à guerra, atacando instalações nucleares iranianas.

O Irã repetiu ameaças anteriores de retaliação contra os Estados Unidos. Mas ainda não havia feito isso de forma significativa, mais de 24 horas depois que bombardeiros norte-americanos lançaram bombas em suas instalações nucleares subterrâneas, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, pensava abertamente em derrubar o governo iraniano.

Os preços do petróleo mal se moveram no primeiro dia de negociação depois que os EUA entraram na guerra, sugerindo que os operadores duvidavam que o Irã seguiria as ameaças de interromper o fornecimento de petróleo do Golfo.

A agência de notícias Mizan, do Judiciário do Irã, confirmou que a prisão foi atingida. Ela disse que parte do prédio foi danificada, mas a situação estava sob controle.

Um vídeo postado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, no X, mostrou uma explosão em um prédio com uma placa identificando-o como a entrada da prisão de Evin, no norte de Teerã, e as palavras que o acompanhavam: "Viva la libertad!" - Em espanhol, significa "viva a liberdade" A Reuters não pôde verificar imediatamente o vídeo.

Evin tem sido a principal prisão para abrigar detentos políticos e prisioneiros de segurança, principalmente desde a revolução de 1979 no Irã, e o local de execuções que continuam sendo símbolos potentes para a oposição. É onde também são mantidos vários prisioneiros estrangeiros de alto nível.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, deixou claro que Israel não estava mais limitando seus ataques aos alvos iniciais declarados, como o programa nuclear e os mísseis do Irã, e que iria perseguir a capacidade do governo de Teerã de manter o poder.

"As IDF estão atualmente atacando, com força sem precedentes, alvos do regime e órgãos de repressão governamental no coração de Teerã", disse ele em um comunicado.

Houve relatos conflitantes na mídia iraniana sobre a extensão total dos ataques a Teerã, uma cidade de 10 milhões de habitantes de onde grande parte da população fugiu após 10 dias de bombardeios.

A agência de notícias Tasnim relatou um ataque a uma estação de alimentação de eletricidade no bairro de Evin. A empresa de energia Tavanir informou que algumas áreas da capital sofreram cortes de eletricidade.

A rede de notícias estudantis do Irã informou que a Universidade Shahid Beheshti, uma das principais universidades de Teerã, também havia sido atingida. O escritório de relações públicas da universidade negou o fato.

OPÇÕES LIMITADAS

Desde que Trump se juntou à campanha de Israel, lançando enormes bombas destruidoras de bunkers nas instalações nucleares iranianas na manhã de domingo, o Irã ameaçou repetidamente retaliar.

Mas, embora tenha continuado a disparar mísseis contra Israel, ainda não tomou medidas contra os Estados Unidos, seja disparando contra bases norte-americanas ou tendo como alvo os 20% dos carregamentos globais de petróleo que passam perto de sua costa no Golfo Pérsico.

"Sr. Trump, o jogador, o senhor pode começar esta guerra, mas seremos nós que a terminaremos", disse Ebrahim Zolfaqari, porta-voz do quartel-general militar central Khatam al-Anbiya do Irã, nesta segunda-feira, em inglês, em uma declaração gravada em vídeo.

O governo de Trump tem dito repetidamente que seu objetivo é apenas destruir o programa nuclear do Irã, e não iniciar uma guerra mais ampla. Mas em uma publicação nas redes sociais no domingo, Trump falou em derrubar os governantes clericais linha-dura que têm sido os principais inimigos de Washington no Oriente Médio desde a revolução iraniana de 1979.

"Não é politicamente correto usar o termo 'mudança de regime', mas se o atual regime iraniano não for capaz de FAZER O IRÃ GRANDE DE NOVO, por que não haveria uma mudança de regime? MIGA!!!", escreveu ele.

Especialistas que analisaram imagens de satélites comerciais disseram que parecia que o ataque dos EUA havia danificado seriamente o local da usina nuclear iraniana de Fordow, construída dentro de uma montanha.

"Danos monumentais foram causados a todas as instalações nucleares do Irã", escreveu Trump.

(Reportagem da Reuters)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS ES