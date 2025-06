Irã lança resposta 'potente' à agressão americana, segundo TV estatal

O Irã lançou, nesta segunda-feira (23), uma resposta "potente" à "agressão americana", noticiou a televisão estatal do país depois dos ataques americanos contra instalações nucleares iranianas.

"A operação (de lançamentos) de mísseis iranianos contra as bases americanas localizadas no Catar e no Iraque começou e tem o nome de 'Bênção da Vitória'", reportou, por sua vez, a agência oficial de notícias Irna. Explosões foram ouvidas por jornalistas da AFP no Catar, que abriga uma grande base americana no Oriente Médio.

